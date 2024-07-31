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Украине "впарили" устаревшие F-16 со слабыми радиолокаторами

Генерал-майор прокомментировал передачу Украине истребителей F-16

1:00
Силовые структуры » Военные новости

Истребители F-16, переданные Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и значительно уступают аналогичным самолетам на вооружении США и других европейских стран, сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Генерал-майор прокомментировал передачу Украине истребителей F-16
Фото: dvidshub.ne by Capt. Andrew Layton, PDM

По его словам, эти самолеты оснащены слабым радиолокатором и имеют малую вместимость боевого вооружения.

Попов считает, что украинские летчики и технический персонал не готовы к использованию F-16 в боевых условиях и им потребуется около года для обучения и адаптации, сообщает URA.RU.

Он также отметил, что Украине не предоставят высококачественные боеприпасы, а ракеты большой дальности, способные лететь до 120 километров, недоступны. По мнению Попова, переданные F-16 значительно уступают российским истребителям Су и МиГ в плане оснащения и боевых возможностей.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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