Истребители F-16, переданные Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и значительно уступают аналогичным самолетам на вооружении США и других европейских стран, сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов.
По его словам, эти самолеты оснащены слабым радиолокатором и имеют малую вместимость боевого вооружения.
Попов считает, что украинские летчики и технический персонал не готовы к использованию F-16 в боевых условиях и им потребуется около года для обучения и адаптации, сообщает URA.RU.
Он также отметил, что Украине не предоставят высококачественные боеприпасы, а ракеты большой дальности, способные лететь до 120 километров, недоступны. По мнению Попова, переданные F-16 значительно уступают российским истребителям Су и МиГ в плане оснащения и боевых возможностей.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.