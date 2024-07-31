Украине "впарили" устаревшие F-16 со слабыми радиолокаторами

Генерал-майор прокомментировал передачу Украине истребителей F-16

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Истребители F-16, переданные Украине, являются устаревшими моделями из резерва Нидерландов и значительно уступают аналогичным самолетам на вооружении США и других европейских стран, сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Фото: dvidshub.ne by Capt. Andrew Layton, PDM

По его словам, эти самолеты оснащены слабым радиолокатором и имеют малую вместимость боевого вооружения.

Попов считает, что украинские летчики и технический персонал не готовы к использованию F-16 в боевых условиях и им потребуется около года для обучения и адаптации, сообщает URA.RU.

Он также отметил, что Украине не предоставят высококачественные боеприпасы, а ракеты большой дальности, способные лететь до 120 километров, недоступны. По мнению Попова, переданные F-16 значительно уступают российским истребителям Су и МиГ в плане оснащения и боевых возможностей.