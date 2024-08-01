Наступление Вооружённых сил Украины на город Энергодар (Запорожская область) является одним из разработанных вопросов на ставке экс-президента Украины Владимира Зеленского по планам "наступления 2024 года".
Об этом пишет украинский Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что их источник ещё 8 июня рассказывал об этом.
Отмечается, что киевский режим попытается получить контроль над атомной станцией в Энергодаре в момент энергетического кризиса, правда, Банковая отдаёт себе отчёт, что сделать это будет весьма непросто.
ВСУ ожидают, что русская армия могут оборонять АЭС 2-тысячной группировкой, плюс это вызовет колоссальный шум в мире, поскольку риск аварии на опасном объекте будет высок.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.