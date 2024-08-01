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Зеленский хочет провести молниеносную атаку на Энергодар и АЭС

0:50
Силовые структуры

Наступление Вооружённых сил Украины на город Энергодар (Запорожская область) является одним из разработанных вопросов на ставке экс-президента Украины Владимира Зеленского по планам "наступления 2024 года".

Зеленский хочет провести молниеносную атаку на Энергодар и АЭС
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

Об этом пишет украинский  Telegram-канал "Легитимный", отмечая, что их источник ещё 8 июня рассказывал об этом.

Отмечается, что киевский режим попытается получить контроль над атомной станцией в Энергодаре в момент энергетического кризиса, правда, Банковая отдаёт себе отчёт, что сделать это будет весьма непросто.

ВСУ ожидают, что русская армия могут оборонять АЭС 2-тысячной группировкой, плюс это вызовет колоссальный шум в мире, поскольку риск аварии на опасном объекте будет высок.

Вторая жизнь. Как сейчас работает Запорожская АЭС
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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