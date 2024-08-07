Очередное военное преступление ВСУ. Украинский БТР Stryker под Суджей расстрелял авто с мирными жителями

ВСУ на БТР Stryker под Суджей расстреляли автомобиль с мирным населением

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Очередное военное преступление украинской армии попало на видеокадры.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

Военкор Евгений Поддубный предоставляет видеоролик, где боевики ВСУ на натовском БТР Stryker под курским городом Суджа расстреляли автомобиль с мирными гражданами.

Националисты на БТР (находятся на вооружении 22-й бригады ВСУ) расстреляли гражданскую машину в посёлке Зелёный Шлях, что в десяти километрах от государственной границы.

Авто от огня Stryker скатилось на обочину и загорелось. БТР неонацистов был замаскирован в лесопосадке. Водитель и пассажиры машины погибли. Мирные граждане даже не видели врага, который открыл огонь.

Украинский БТР Stryker под Суджей расстрелял авто с мирными жителями