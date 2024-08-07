Очередное военное преступление украинской армии попало на видеокадры.
Военкор Евгений Поддубный предоставляет видеоролик, где боевики ВСУ на натовском БТР Stryker под курским городом Суджа расстреляли автомобиль с мирными гражданами.
Националисты на БТР (находятся на вооружении 22-й бригады ВСУ) расстреляли гражданскую машину в посёлке Зелёный Шлях, что в десяти километрах от государственной границы.
Авто от огня Stryker скатилось на обочину и загорелось. БТР неонацистов был замаскирован в лесопосадке. Водитель и пассажиры машины погибли. Мирные граждане даже не видели врага, который открыл огонь.
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