Новость о гибели Евгения Поддубного не подтвердилась

Евгений Поддубный не погиб в результате попадания FPV-дрона, как сообщалось ранее, а выжил и получил ожоги, о чём сообщил в своём телеграмм-канале Владислав Поздняков.
"Странно, мои друзья с эвакуационной группы сообщают, что Поддубный живой. У него нет даже осколочных ранений. Только ожоги. И он в сознании доставлен в больницу".
Известный военкор, герой современной российской журналистики, Евгений Поддубный работал весь день 7 августа в Курской области, и, вероятно, попал под обстрел украинских дронов.
Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.