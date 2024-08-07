Новость о гибели Евгения Поддубного не подтвердилась

Евгений Поддубный выжил после попадания украинского дрона в автомобиль

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Евгений Поддубный не погиб в результате попадания FPV-дрона, как сообщалось ранее, а выжил и получил ожоги, о чём сообщил в своём телеграмм-канале Владислав Поздняков.

Фото: Википедия by https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

"Странно, мои друзья с эвакуационной группы сообщают, что Поддубный живой. У него нет даже осколочных ранений. Только ожоги. И он в сознании доставлен в больницу".

Известный военкор, герой современной российской журналистики, Евгений Поддубный работал весь день 7 августа в Курской области, и, вероятно, попал под обстрел украинских дронов.