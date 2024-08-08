Западные СМИ обозначили цель украинского вторжения в Курскую область

Украина убеждает Запад в необходимости развития наступления на территорию России

2:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина начала отчитываться перед западными странами о "результатах" операции в Курской области. Территорию, оккупированную по согласованию с Западом, Киев планирует использовать для шантажа Москвы.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В западных СМИ появились первые заявления представителей украинской власти об операции в Курской области, которую официальный Киев несколько дней не упоминал. По информации The Wall Street Journal, советник Зеленского заявил, что 100 квадратных километров Курской области, занятые ВСУ, рассматриваются как возможность шантажировать Россию в переговорах.

Помощник украинского "президента" подтвердил, что для атаки на Курскую область Украина использовала больше военных, чем при рейдах на Белгородскую область. По его словам, прорыв в Курскую область был согласованной с Западом военной операцией.

Издание отмечает, что в ходе наступления ВСУ использовали американскую, немецкую и британскую бронетехнику и танки. Киев также просит разрешения от Вашингтона на удары по Курской области дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы "удержать" территории, на которых остаются украинские военные. Теперь Киев демонстрирует Западу медийную "перемогу", надеясь на продолжение поддержки.

Надежда украинской власти на то, что операция ВСУ в Курской области повлияет на ход переговоров с Россией, может быть просто попыткой оправдаться перед западной аудиторией или реальной глупостью. Глава офиса президента Украины уже успел заявить о "границах 1991 года". Москва чётко обозначила свои условия для начала мирных переговоров, и после атаки на приграничные территории они могут измениться только в худшую для Киева сторону.

На пресс-конференции в пентагоне заявили, что Украина осуществляет то, что способствует её победе, эскалации от её действий в США не ожидают. В целом, стратегия Украины укладывается в тезис англосаксов о "достижении мира через силу".