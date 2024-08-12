Владимир Путин признал, что переговоры с киевским режимом невозможны

Владимир Путин: "О каких переговорах с киевским режимом может идти речь?"

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин на совещании с силовиками в Ново-Огарёво прокомментировал последние военные события в Курской области. Он призвал сделать акцент на помощи гражданскому населению и обещал, что действиям киевского режима будет дана надлежащая оценка и последует жёсткий ответ.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Президент полагает, что боевые действия в курской области, по замыслу киевских властей, должны улучшить переговорные позиции.

"Теперь ясно, почему Киев отказывался от мирных планов по урегулированию ситуации на Украине, — он стремится к улучшению своих переговорных позиций".

Об этом говорили и в Киеве, а ранее в Вашингтоне, что переговоры с Россией желательны только с позиции силы.

Владимир Путин признал, что в военном плане вторжение ВСУ в Курскую область только ухудшило их положение на других участках фронта.

"Темпы наступления российских сил по всей линии боевого соприкосновения возросли в полтора раза".

В целом, Владимир Путин подчеркнул, что после недавних злодеяний киевского режима в отношении гражданского населения Курской области и ударов по ЗАЭС переговоров быть не может.

"С Киевом, который наносит удары по мирным жителям и объектам ядерной энергетики, говорить не о чем".