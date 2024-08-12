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Владимир Путин признал, что переговоры с киевским режимом невозможны

Владимир Путин: "О каких переговорах с киевским режимом может идти речь?"
1:22
Силовые структуры

Президент Владимир Путин на совещании с силовиками в Ново-Огарёво прокомментировал последние военные события в Курской области. Он призвал сделать акцент на помощи гражданскому населению и обещал, что действиям киевского режима будет дана надлежащая оценка и последует жёсткий ответ.

Владимир Путин: "О каких переговорах с киевским режимом может идти речь?"
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Президент полагает, что боевые действия в курской области, по замыслу киевских властей, должны улучшить переговорные позиции. 

"Теперь ясно, почему Киев отказывался от мирных планов по урегулированию ситуации на Украине, — он стремится к улучшению своих переговорных позиций". 

Об этом говорили и в Киеве, а ранее в Вашингтоне, что переговоры с Россией желательны только с позиции силы. 

Владимир Путин признал, что в военном плане вторжение ВСУ в Курскую область только ухудшило их положение на других участках фронта. 

"Темпы наступления российских сил по всей линии боевого соприкосновения возросли в полтора раза".

В целом, Владимир Путин подчеркнул, что после недавних злодеяний киевского режима в отношении гражданского населения Курской области и ударов по ЗАЭС переговоров быть не может. 

"С Киевом, который наносит удары по мирным жителям и объектам ядерной энергетики, говорить не о чем".

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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