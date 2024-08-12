Ситауция в Курской области на вечер. 5 пленных из 80-й бригады ВСУ, враг давит на Тёткино

Пять штурмовиков 80-й бригады ВСУ взяты в плен в Курской области

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Штурмовая команда военнослужащих армии Украины взята в плен на приграничье в Курской области.

Фото: z.mil.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Пятерых боевиков даже сняли на видео, а служили они в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Один из командиров подразделения проходит подозреваемым по уголовному делу по факту нападения на регион РФ, пишет РИА Новости.

Также подведём краткие итоги на этом фронте 12 августа:

Село Снагость — под контролем РФ;

Армия РФ не дала врагу обойти с севера город Суджа;

Посёлок Коренево — под контролем ВС РФ;

С утра противник отрабатывает по н. п. Тёткино. Русская армия успешно пресекла попытки перехода государственной границы РФ. В селах напротив Тёткино, идёт скопление личного состава и техники;

ВСУ пытаются отрезать Глушковский район, не жалея РСЗО на этом участке.

Пять пленных хлопчиков из 80-ой бригады