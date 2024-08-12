Штурмовая команда военнослужащих армии Украины взята в плен на приграничье в Курской области.
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Пятерых боевиков даже сняли на видео, а служили они в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Один из командиров подразделения проходит подозреваемым по уголовному делу по факту нападения на регион РФ, пишет РИА Новости.
Также подведём краткие итоги на этом фронте 12 августа:
Село Снагость — под контролем РФ;
Армия РФ не дала врагу обойти с севера город Суджа;
Посёлок Коренево — под контролем ВС РФ;
С утра противник отрабатывает по н. п. Тёткино. Русская армия успешно пресекла попытки перехода государственной границы РФ. В селах напротив Тёткино, идёт скопление личного состава и техники;
ВСУ пытаются отрезать Глушковский район, не жалея РСЗО на этом участке.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.