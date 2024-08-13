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Россия отозвала июньские предложения по мирному урегулированию на Украине

Россия отказалась от июньских предложений по мирным переговорам с Украиной
1:04
Силовые структуры

Россия отзывает свои мирные предложения, которые были представлены президентом Владимиром Путиным в июне. Об этом сообщил постпред России при ООН во время заседания Совета Безопасности ООН.

Россия отказалась от июньских предложений по мирным переговорам с Украиной
Фото: www.kremlin.ru by Эскиндер Дебебе

Предложения сводились к тому, что Украина прекратит огонь, примет обязательства по нейтральному статусу и отведёт войска из новых регионов России. В ответ Россия была готова прекратить огонь и гарантировать безопасный отвод войск Украины. 

Это решение было принято в ответ на обстрелы мирных жителей, попытку захвата Курской АЭС и обстрелы Запорожской АЭС, которые можно расценивать как ядерный терроризм.

Зеленский, возможно, надеялся улучшить свои позиции на мирных переговорах, захватив часть Курской области. Однако теперь, судя по всему, мирных переговоров не будет.

Вчера Владимир Путин признал, что с теми, кто совершает военные преступления против мирного населения и занимается ядерным терроризмом решительно невозможно вести какие-либо переговоры. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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