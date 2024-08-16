Поступает оперативная информация из Курской области.
С мест подтверждают, что боевики Вооружённых сил Украины выдавлены из населённых пунктов вдоль автомобильной трассы Суджа — Льгов по рубежу сёл Семёновка — Погребки — Шапошниково — Орловка.
Это именно те места, куда националисты с тяжёлой техникой заскочили мобильными группами, но с подходом резервов российских войск спешился и пробовал там закрепиться. Помимо этого бандеровцы выдавлены с окраин населёнников Алексеевский и Какчук, и на данный момент противник разбегается по рельефу, прячась в оврагах и лесопосадках.
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