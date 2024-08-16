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Сафари на ВСУ продолжается. В Курской области боевики прячутся по оврагам и кустам

ВСУ выдавлены из населённых пунктов вдоль автотрассы Суджа — Льгов
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Силовые структуры

Поступает оперативная информация из Курской области.

ВСУ выдавлены из населённых пунктов вдоль автотрассы Суджа — Льгов
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

С мест подтверждают, что боевики Вооружённых сил Украины выдавлены из населённых пунктов вдоль автомобильной трассы Суджа — Льгов по рубежу сёл Семёновка — Погребки — Шапошниково — Орловка.

Это именно те места, куда националисты с тяжёлой техникой заскочили мобильными группами, но с подходом резервов российских войск спешился и пробовал там закрепиться. Помимо этого бандеровцы выдавлены с окраин населёнников Алексеевский и Какчук, и на данный момент противник разбегается по рельефу, прячась в оврагах и лесопосадках.

Искандер сжёг американский HIMARS, наносивший удары по Курской области
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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