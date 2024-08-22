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"Там серьёзная борьба": эксперт назвал возможные сценарии окончания конфликта на Украине

Политолог Ищенко: украинский кризис входит в завершающую стадию
2:18
Силовые структуры » Военные новости

Конфликт на Украине входит в свою завершающую стадию, рассказал изданию "Военное дело" политолог Ростислав Ищенко. Эксперт отметил, что результаты кризиса будут закреплены дипломатическим путём в ходе переговоров.

Политолог Ищенко: украинский кризис входит в завершающую стадию
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, CC BY 4.0

"Разумеется, что страны, которые не участвуют в кризисе, но заинтересованы в его разрешении, начинают выступать в качестве посредников. Это Китай, Индия, Турция. И это полезно, так как стороны конфликта не говорят друг с другом напрямую", — обратил внимание политолог.

По словам Ищенко, все конфликты так или иначе заканчиваются переговорами, и украинский кризис — не исключение. Эксперт предположил, что в конце 2024 или начале 2025 года состоится мирная конференция, где стороны предложат меры по урегулированию ситуации и стабилизации отношений. Ищенко подчеркнул, что на Западе есть хоть и не входящие во власть, но влиятельные группы, которые готовы пойти на серьёзные уступки с Россией.

Политолог спрогнозировал, что ситуация изменится через два-три месяца.

"С военной точки зрения она точно будет более благоприятной, а вот с дипломатической победа не всегда стимулирует противника к переговорам. В данной ситуации у нас особый противник — воюем с США, а боевые действия ведутся на территории Украины и руками Украины. Поэтому американцы могут не заключать мир даже если украинцев вообще не останется", — пояснил он.

Эксперт добавил, что предсказать дипломатическое развитие ситуации невозможно, так как в Соединённых Штатах есть силы, препятствующие мирным переговорам с Кремлём и считающих, что победа России недопустима с точки зрения американских интересов. Если их точка зрения победит, никаких переговоров не будет, а вдоль российских границ неизбежны постоянные провокации к военным действиям.

"В то же время Запад сейчас не един. У него нет единой позиции, там идет серьезная борьба мнений. Поэтому сказать, как будут развиваться события после того, как Россия покончит с Украиной — невозможно", — подытожил Ищенко.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

Переговоры — коммуникация между сторонами (переговорщиками) для достижения своих целей, при которой каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и принятии решения, которое закрепляется договором.

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки общечеловеческих ценностей, правил и норм.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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