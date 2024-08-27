Авантюра бывшего президента Украины Владимира Зеленского в Курской области будет стоить Киеву всего Донбасса.
Правда, об том, что ВСУ стремительно теряют целые города, а Покровск к обороне и не готовили, на Украине сейчас никто не говорит. Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", отмечая, что зато в Волынской области освоили огромные суммы на строительстве линии Тимошенко.
Главком армии Украины Александр Сырский в угоду политических амбиций Банковой слил лучшие резервы в Курском приграничье, их сейчас там уничтожают на открытой местности, а разбитая техника исчисляется сотнями.
ВС РФ освобождают всё новые территории в ДНР, создавая плацдарм для обхвата украинцев, что создает угрозу всей группировке ВСУ на Восточном фронте.
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