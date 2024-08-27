Бунт на корабле. Украина готовит новый дальнобойный удар по России без согласования с Западом

Киев собрался изменить расстановку сил ракетным дроном "Паляница"

Киев без согласования с Западом готовит новый дальнобойный удар по территории РФ.

Фото: fna.ir by Masoud Nazari, CC BY 4.0

Об этом сообщает Associated Press.

По словам издания, глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров заявил, что Украина собирается использовать разработанный ракетный беспилотник "Паляница", который запускается с наземной платформы.

Новый дрон якобы имеет дальность полёта до 700 км, что сопоставимо с ракетами ATACMS (США).

"Это может изменить расстановку сил, так как мы сможем атаковать те объекты, которые сейчас не охвачены российской обороной", — сказал Фёдоров.

Значительные размеры РФ могут стать её слабым местом, предоставляя ВСУ возможность действовать в глубине, подытожил он.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту БПЛА могут обладать разной степенью автономности — от управляемых дистанционно до полностью автоматических, а также различаются по конструкции, назначению и другим параметрам. Управление БПЛА может осуществляться эпизодической подачей команд или непрерывно (в том числе в режиме «вида от первого лица»), в последнем случае БПЛА называют дистанционно-пилотируемым летательным аппаратом (ДПЛА).