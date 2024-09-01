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Хайруллин: "Покровску остались дни-недели, впереди грандиозное падение фронта"

После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта
Силовые структуры

До падения Покровска остались если не дни, то недели, но грандиозное падение фронта неизбежно.

После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

Армия России стремительно продвигается в Донбассе, что имеет огромное влияние и на Запорожское направление, в видеоблоге отметил военный корреспондент.

"Весь огромный укреплённый рубеж укропов от Красногоровки до Максимильяновки падает. Мы 100 процентов забираем этот рубеж и заходим в Курахово. Прорыв к Курахово открывает дорогу на Запорожье. Вся эта часть — Пологи, Гуляйполе, Орехов, это всё падает, огромная часть фронта. А в Покровск мы идём с такой скоростью, что, скорее всего, как и Селидово, он будет взят в ближайшие дни, максимум — недели", — сказал Хайруллин.

По его словам, ВСУ уже потеряли весь резерв, в то время как ВС РФ стремительно продвигается под Торецком. Сейчас тактика российской армии — исключить возможность фланговых ударов.

Уточнения

Торе́цк (укр. Торецьк; до 1936 года — Щерби́новка, в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины. До укрупнения Бахмутского, ранее Артёмовского, района в 2020 году не входил в его состав, будучи городом областного значения.

География

Город расположен между железнодорожными станциями Фенольная около 7 км (пгт. Новгородское) на линии Константиновка — Ясиноватая и Магдалиновка около 1 км (п. Пивничное) на линии Константиновка — Никитовка.

Покровску остались дни-недели, впереди грандиозное падение фронта
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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