Хайруллин: "Покровску остались дни-недели, впереди грандиозное падение фронта"

После освобождения Покровска будет грандиозное падение фронта

До падения Покровска остались если не дни, то недели, но грандиозное падение фронта неизбежно.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Об этом сообщил военкор Марат Хайруллин.

Армия России стремительно продвигается в Донбассе, что имеет огромное влияние и на Запорожское направление, в видеоблоге отметил военный корреспондент.

"Весь огромный укреплённый рубеж укропов от Красногоровки до Максимильяновки падает. Мы 100 процентов забираем этот рубеж и заходим в Курахово. Прорыв к Курахово открывает дорогу на Запорожье. Вся эта часть — Пологи, Гуляйполе, Орехов, это всё падает, огромная часть фронта. А в Покровск мы идём с такой скоростью, что, скорее всего, как и Селидово, он будет взят в ближайшие дни, максимум — недели", — сказал Хайруллин.

По его словам, ВСУ уже потеряли весь резерв, в то время как ВС РФ стремительно продвигается под Торецком. Сейчас тактика российской армии — исключить возможность фланговых ударов.

Уточнения

Торе́цк (укр. Торецьк; до 1936 года — Щерби́новка, в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) — город в Бахмутском районе Донецкой области, административный центр Торецкой городской общины. До укрупнения Бахмутского, ранее Артёмовского, района в 2020 году не входил в его состав, будучи городом областного значения.



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Покровску остались дни-недели, впереди грандиозное падение фронта

Автор Дмитрий Плотников Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру