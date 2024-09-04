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Остались умирать одни на чужбине. Киев бросил польских наёмников на Покровском направлении

ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
1:11
Силовые структуры

Польские наёмники, служащие в составе 47-й бригады Вооружённых сил Украины, попали в патовое положение на Покровском фронте.

ВСУ бросили польских наёмников под Покровском одних
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Причина — Киеву просто нечем и некем их прикрыть.

Судя по ситуации, Генштаб ВСУ рассчитывал на быстрый успех в Курской области, пишет "Военное обозрение". Именно поэтому украинский главком Сырский решил не сохранять на том направлении свои резервы. В результате украинская армия оказалась там в полукольце.

И самое ужасное для украинских командиров — падение Покровска даст старт эффекту домино.

"ВС РФ не ограничатся освобождением ДНР и пойдут в Днепропетровскую область. По мнению экс-замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, после Покровска российские войска не встретят мощного сопротивления, а Часов Яр и Красноармейск станут плацдармами для нанесения дальнейших ударов вглубь Украины", — пишут эксперты.

Тем временем дела 47-й бригады "Магура" плохи. И за спиной никого, и ещё 2/3 бригады уничтожено в Сумах.

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