Снайпер-ветеран из США приехал в Россию для помощи бойцам СВО

Американский снайпер-ветеран приехал в Россию для помощи в СВО

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Американский снайпер-ветеран Дэниел Харрис прилетел в Россию, чтобы вместе с нашими солдатами участвовать в СВО на Украине. Об этом пишет EADaily.

Фото: z.mil.ru by Unknown author, CC BY 4.0

Бывший военный не поддерживает агрессивную политику США и считает ее ужасной. Харрис хочет помогать нашим бойцам, обучая их снайперской подготовке.

Ранее американец воевал на Ближнем Востоке. Также Харрис хочет стать гражданином России.

"Узнать особенности тактической и огневой подготовки снайперов армии США нашим будет полезно, — считают авторы ТК "Два майора", слова которых приводит издание.