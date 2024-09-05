Американский снайпер-ветеран Дэниел Харрис прилетел в Россию, чтобы вместе с нашими солдатами участвовать в СВО на Украине. Об этом пишет EADaily.
Бывший военный не поддерживает агрессивную политику США и считает ее ужасной. Харрис хочет помогать нашим бойцам, обучая их снайперской подготовке.
Ранее американец воевал на Ближнем Востоке. Также Харрис хочет стать гражданином России.
"Узнать особенности тактической и огневой подготовки снайперов армии США нашим будет полезно, — считают авторы ТК "Два майора", слова которых приводит издание.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.