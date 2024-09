Уничтожение американского оружия. Армия РФ поразила установку Himars, которая обстреливала Крым

ВС РФ уничтожили установку РСЗО Himars, которая обстреливала Крым

Российская армия уничтожила американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, ракеты которой били в сторону Скадовска и Крыма.

Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Произошло всё накануне вечером в пригороде Николаева, сообщают представители подполья.

"7 сентября по пригороду Николаева был нанесён удар… Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS", — отметили силы сопротивления.

Кстати, надо отметить, что первый удар российской армии был нанесён как раз по месту дислокации наёмников и инструкторов НАТО.

Уточнения

M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System; рус. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс — произн. Ха́ймарс) — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.

M142 HIMARS создан на базе трёхосного («пятитонника») колёсного шасси FMTV Армии США (англ. Family of Medium Tactical Vehicles — семейство средних тактических автомобилей), может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину её боекомплекта.

Система M142 HIMARS авиатранспортабельна на самолёте C-130 и производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems (ранее Armor Holdings, Inc.). Ракетная часть производится фирмой Lockheed Martin.



Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове