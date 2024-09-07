Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простое решение для ржавчины на хромированных деталях
Микро-кошки: три самых миниатюрных породы на планете
Частые ошибки при ремонте ванной комнаты, которых можно избежать
Три простых шага к сияющей коже без дорогих процедур
Какая простая хитрость повысит урожайность чеснока в полтора раза
Дефекты кузова на китайских авто: что делать владельцам
Не для всех: три кошачьих породы, которые ненавидят людей
Роналду: рекорды гонятся за мной
Спасатели эвакуировали туриста после укуса змеи в горах Сочи

Уничтожение американского оружия. Армия РФ поразила установку Himars, которая обстреливала Крым

ВС РФ уничтожили установку РСЗО Himars, которая обстреливала Крым
Силовые структуры

Российская армия уничтожила американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, ракеты которой били в сторону Скадовска и Крыма.

ВС РФ уничтожили установку РСЗО Himars, которая обстреливала Крым
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, PDM

Произошло всё накануне вечером в пригороде Николаева, сообщают представители подполья.

"7 сентября по пригороду Николаева был нанесён удар… Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS", — отметили силы сопротивления.

Кстати, надо отметить, что первый удар российской армии был нанесён как раз по месту дислокации наёмников и инструкторов НАТО.

Уточнения

M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System; рус. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс — произн. Ха́ймарс) — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.
M142 HIMARS создан на базе трёхосного («пятитонника») колёсного шасси FMTV Армии США (англ. Family of Medium Tactical Vehicles — семейство средних тактических автомобилей), может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину её боекомплекта.
Система M142 HIMARS авиатранспортабельна на самолёте C-130 и производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems (ранее Armor Holdings, Inc.). Ракетная часть производится фирмой Lockheed Martin.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
ВС РФ уничтожили установку РСЗО Himars, которая обстреливала Крым
Простое решение для ржавчины на хромированных деталях
Микро-кошки: три самых миниатюрных породы на планете
Частые ошибки при ремонте ванной комнаты, которых можно избежать
Три простых шага к сияющей коже без дорогих процедур
Какая простая хитрость повысит урожайность чеснока в полтора раза
Дефекты кузова на китайских авто: что делать владельцам
Не для всех: три кошачьих породы, которые ненавидят людей
Роналду: рекорды гонятся за мной
Спасатели эвакуировали туриста после укуса змеи в горах Сочи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.