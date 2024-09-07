Уничтожение американского оружия. Армия РФ поразила установку Himars, которая обстреливала Крым

Российская армия уничтожила американскую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, ракеты которой били в сторону Скадовска и Крыма.
Произошло всё накануне вечером в пригороде Николаева, сообщают представители подполья.
"7 сентября по пригороду Николаева был нанесён удар… Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS", — отметили силы сопротивления.
Кстати, надо отметить, что первый удар российской армии был нанесён как раз по месту дислокации наёмников и инструкторов НАТО.
M142 HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System; рус. Высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс — произн. Ха́ймарс) — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.
M142 HIMARS создан на базе трёхосного («пятитонника») колёсного шасси FMTV Армии США (англ. Family of Medium Tactical Vehicles — семейство средних тактических автомобилей), может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину её боекомплекта.
Система M142 HIMARS авиатранспортабельна на самолёте C-130 и производится компанией BAE Systems Mobility & Protection Systems (ранее Armor Holdings, Inc.). Ракетная часть производится фирмой Lockheed Martin.
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