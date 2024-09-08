Украинское командование пытается усилить собственные подразделения ВСУ в районе города Покровска за счёт потрёпанной бригады.
Генштаб Вооружённых сил хочет перебросить туда часть 93-й бригады, воевавшей к югу от Артёмовска, пишет американское издание The New York Times. И теперь оборона там, откуда ушли украинские военные, теперь ослаблена, пишет автор статьи.
Американское СМИ признаёт, что российская армия продолжает продвигаться в Донбассе и нет никаких признаков, что Кремль передумал освобождать Покровск.
Российская группировка прошла уже две из четырёх оборонительных линий ВСУ города. Надо отметить, что бетонных укреплений там минимум, а наполняемость фортификаций ниже, чем, к примеру, в Очеретине.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.