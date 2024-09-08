Кровавая рокировка. Киев пытается усилить подразделения в районе Покровска за счёт Артёмовска

В район Покровска кидают резервы ВСУ пораженцев из Артёмовска

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование пытается усилить собственные подразделения ВСУ в районе города Покровска за счёт потрёпанной бригады.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Генштаб Вооружённых сил хочет перебросить туда часть 93-й бригады, воевавшей к югу от Артёмовска, пишет американское издание The New York Times. И теперь оборона там, откуда ушли украинские военные, теперь ослаблена, пишет автор статьи.

Американское СМИ признаёт, что российская армия продолжает продвигаться в Донбассе и нет никаких признаков, что Кремль передумал освобождать Покровск.

Российская группировка прошла уже две из четырёх оборонительных линий ВСУ города. Надо отметить, что бетонных укреплений там минимум, а наполняемость фортификаций ниже, чем, к примеру, в Очеретине.