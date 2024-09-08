Российские войска продолжают наступать южнее города Покровск, несмотря на то, что они брали небольшую тактическую паузу у самого населённика.
Об этом пишет пресса Запада.
К примеру, The New York Times сообщает, что наступление ВС РФ продолжается на юге Покровского фронта — армия РФ почти окружила подконтрольную Киеву территорию между Курахово и непосредственно самим Покровском. Раньше стало известно, что русская группировка вышла к н. п. Горняк и штурмует с южного фланга Украинск. Помимо этого, укроСМИ уже заявляли о потере посёлка Невельское.
Тактическую пауза и в районе Селидово, в городе идут бои, но наступление приостановлено. На фоне этого главком ВСУ Сырский поторопился сделать заявление, что Киев якобы смог "стабилизировать оборонительные линии". Но очевидно, что сказал об этом он преждевременно.
Как только вы собрали последние плоды с ваших томатных кустов, пора задуматься о дальнейшей подготовке участка к следующему сезону.