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Запад в панике. ВС РФ продолжают наступать южнее Покровска, несмотря на тактическую паузу

Армия РФ и не думала останавливать наступление южнее Покровска
1:00
Силовые структуры

Российские войска продолжают наступать южнее города Покровск, несмотря на то, что они брали небольшую тактическую паузу у самого населённика.

Армия РФ и не думала останавливать наступление южнее Покровска
Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко, PDM

Об этом пишет пресса Запада.

К примеру, The New York Times сообщает, что наступление ВС РФ продолжается на юге Покровского фронта — армия РФ почти окружила подконтрольную Киеву территорию между Курахово и непосредственно самим Покровском. Раньше стало известно, что русская группировка вышла к н. п. Горняк и штурмует с южного фланга Украинск. Помимо этого, укроСМИ уже заявляли о потере посёлка Невельское.

Тактическую пауза и в районе Селидово, в городе идут бои, но наступление приостановлено. На фоне этого главком ВСУ Сырский поторопился сделать заявление, что Киев якобы смог "стабилизировать оборонительные линии". Но очевидно, что сказал об этом он преждевременно.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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