Запад в панике. ВС РФ продолжают наступать южнее Покровска, несмотря на тактическую паузу

Армия РФ и не думала останавливать наступление южнее Покровска

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска продолжают наступать южнее города Покровск, несмотря на то, что они брали небольшую тактическую паузу у самого населённика.

Фото: Self-photographed by Дима Сергиенко, PDM

Об этом пишет пресса Запада.

К примеру, The New York Times сообщает, что наступление ВС РФ продолжается на юге Покровского фронта — армия РФ почти окружила подконтрольную Киеву территорию между Курахово и непосредственно самим Покровском. Раньше стало известно, что русская группировка вышла к н. п. Горняк и штурмует с южного фланга Украинск. Помимо этого, укроСМИ уже заявляли о потере посёлка Невельское.

Тактическую пауза и в районе Селидово, в городе идут бои, но наступление приостановлено. На фоне этого главком ВСУ Сырский поторопился сделать заявление, что Киев якобы смог "стабилизировать оборонительные линии". Но очевидно, что сказал об этом он преждевременно.

Момент прилёта ракеты по зданию дворца спорта в Харькове