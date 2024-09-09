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Успехи армии России заставляют Запад завести старую пластинку о переговорах.
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Силовые структуры

Освобождённые посёлки в Курской области — не единственные успехи российской армии сегодня.

Успехи армии России заставляют Запад завести старую пластинку о переговорах.
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Не менее успешно идёт процесс и на Донецком фронте, о чем так тоскливо пишут украинские СМИ. На Покровском направлении вокруг бандеровцев в населённом пункте Горняк образуется котёл.

Есть продвижения российской армии и к шахте Южнодонбасская-3. На Соледарском участке российская армия сейчас освобождает Переездное. Также русская группировка вклинилась в восточную часть города Часова Яра. Юг и восток города Торецк и половина Нелеповки под контролем русской армии.

Успехи ВС РФ уже сподвигли Запад завести пластинку о мирных переговорах.

Пограничникам Курска
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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