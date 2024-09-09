Освобождённые посёлки в Курской области — не единственные успехи российской армии сегодня.
Не менее успешно идёт процесс и на Донецком фронте, о чем так тоскливо пишут украинские СМИ. На Покровском направлении вокруг бандеровцев в населённом пункте Горняк образуется котёл.
Есть продвижения российской армии и к шахте Южнодонбасская-3. На Соледарском участке российская армия сейчас освобождает Переездное. Также русская группировка вклинилась в восточную часть города Часова Яра. Юг и восток города Торецк и половина Нелеповки под контролем русской армии.
Успехи ВС РФ уже сподвигли Запад завести пластинку о мирных переговорах.
В следующем году минималистичные интерьеры, которые долгое время пользовались популярностью, окончательно утратят свою актуальность.