Крах Киева не за горами. Наступление ВС РФ в Курске и Донбассе жутко раздражает Запад

Успехи армии России заставляют Запад завести старую пластинку о переговорах.

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Освобождённые посёлки в Курской области — не единственные успехи российской армии сегодня.

Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Не менее успешно идёт процесс и на Донецком фронте, о чем так тоскливо пишут украинские СМИ. На Покровском направлении вокруг бандеровцев в населённом пункте Горняк образуется котёл.

Есть продвижения российской армии и к шахте Южнодонбасская-3. На Соледарском участке российская армия сейчас освобождает Переездное. Также русская группировка вклинилась в восточную часть города Часова Яра. Юг и восток города Торецк и половина Нелеповки под контролем русской армии.

Успехи ВС РФ уже сподвигли Запад завести пластинку о мирных переговорах.

Пограничникам Курска