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Оно всплыло. Сикорский рассказал русским пранкерам, что Польша не желает защищать Киев

У Польши "нулевое желание" защищать украинский народ и Киев
0:42
Силовые структуры

У Польши "нулевое желание" защищать украинский народ и Киев.

У Польши "нулевое желание" защищать украинский народ и Киев
Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 4.0

Об этом пранкерам Вовану и Лексусу заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Поляк думал, что беседует с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Если Украина, если фронт начнёт рушиться, всё может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", — отметил Сикорский.

Он добавил, что обсуждается вопрос о целесообразности для натовских государств сбивать ракеты армии РФ над Украиной. Но на Западе по данной теме согласия нет — такой шаг означал бы "вступление в войну".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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