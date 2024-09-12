Оно всплыло. Сикорский рассказал русским пранкерам, что Польша не желает защищать Киев

У Польши "нулевое желание" защищать украинский народ и Киев

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У Польши "нулевое желание" защищать украинский народ и Киев.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 4.0

Об этом пранкерам Вовану и Лексусу заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Поляк думал, что беседует с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

"Если Украина, если фронт начнёт рушиться, всё может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", — отметил Сикорский.

Он добавил, что обсуждается вопрос о целесообразности для натовских государств сбивать ракеты армии РФ над Украиной. Но на Западе по данной теме согласия нет — такой шаг означал бы "вступление в войну".