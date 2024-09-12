У Польши "нулевое желание" защищать украинский народ и Киев.
Об этом пранкерам Вовану и Лексусу заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Поляк думал, что беседует с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
"Если Украина, если фронт начнёт рушиться, всё может измениться. Но на данный момент желание это делать нулевое", — отметил Сикорский.
Он добавил, что обсуждается вопрос о целесообразности для натовских государств сбивать ракеты армии РФ над Украиной. Но на Западе по данной теме согласия нет — такой шаг означал бы "вступление в войну".
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.