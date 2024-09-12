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Бейте ракетами из Европы! США уже не стесняется в своём желании столкнуть Россию и ЕС

США дадут добро использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов по России
Силовые структуры

Вашингтон, по всей вероятности, даст добро Киеву использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов вглубь территории России.

США дадут добро использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов по России
Фото: Коллаж Midjourney 4.0 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Но отнюдь не американские, пишет пресса США.

Белый дом уже не стесняется в своём желании столкнуть Кремль и Европу, поскольку на этом можно неплохо заработать.

Это напоминает историю с танками, когда Европа свои дала, а Вашингтон позже выдал десять штук, заявив, что они не подходят для тех военных действий, а значит, пусть Украина поищет старые Т-55 ещё у кого-то.

И если Москва примет повышенные ставки, то прилетит по Европе. Если нет, то Белый дом безопасно для себя присоединится к "акции".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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