Вашингтон, по всей вероятности, даст добро Киеву использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов вглубь территории России.
Но отнюдь не американские, пишет пресса США.
Белый дом уже не стесняется в своём желании столкнуть Кремль и Европу, поскольку на этом можно неплохо заработать.
Это напоминает историю с танками, когда Европа свои дала, а Вашингтон позже выдал десять штук, заявив, что они не подходят для тех военных действий, а значит, пусть Украина поищет старые Т-55 ещё у кого-то.
И если Москва примет повышенные ставки, то прилетит по Европе. Если нет, то Белый дом безопасно для себя присоединится к "акции".
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных блюд является соте из баклажанов.