Бейте ракетами из Европы! США уже не стесняется в своём желании столкнуть Россию и ЕС

США дадут добро использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов по России

Вашингтон, по всей вероятности, даст добро Киеву использовать дальнобойные ракеты Франции и Британии для ударов вглубь территории России.

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Но отнюдь не американские, пишет пресса США.

Белый дом уже не стесняется в своём желании столкнуть Кремль и Европу, поскольку на этом можно неплохо заработать.

Это напоминает историю с танками, когда Европа свои дала, а Вашингтон позже выдал десять штук, заявив, что они не подходят для тех военных действий, а значит, пусть Украина поищет старые Т-55 ещё у кого-то.

И если Москва примет повышенные ставки, то прилетит по Европе. Если нет, то Белый дом безопасно для себя присоединится к "акции".