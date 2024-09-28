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Более двухсот дронов-камикадзе. ВСУ готовят массированный удар по территории России.

Зеленский готовит массированный удар по российской территории
0:43
Силовые структуры

Бывший президент Украины Владимир Зеленский готовит массированный удар по России.

Зеленский готовит массированный удар по российской территории
Фото: armyinform.com.ua by Army.com.ua, CC BY 4.0

Удар готовится произвести при помощи беспилотников-камикадзе, пишет украинский Тelegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники.

Так Банковая хочет побить рекорд — одновременно запустив более 200 беспилотных аппаратов, которые полетят вглубь территории РФ.

Сейчас армия Украины пытается накопить дроны. Однако сложность в том, что российская армия стала чаще "узнавать" места хранения украинских "камикадзе". Это постоянно срывает киевскому режиму планы.

Генштаб ВСУ уже два раза переносил дату массированной атаки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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