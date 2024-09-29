Сегодня, в воскресенье, 29 сентября, группировке Вооружённых сил Украины в Угледаре будет объявлен ультиматум на сдачу.
Или им надо выходить в коридор на населённый пункт Павловка, или котёл будет захлопнут — сейчас всё для этого у российской армии готово. а все кто там остался — там и навсегда останутся, отмечает Telegram-канал Condottiero.
Украинским военнослужащим уже не раз в эфире предлагалось выходить. Те, кто поумнее — выползли и сдались в плен, самые удачливые ушли ночами полями к своим. Но есть ещё такие, кто продолжает огрызаться.
Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.