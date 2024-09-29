Оставшиеся в живых позавидуют мёртвым. Сегодня в Угледаре боевикам ВСУ будет объявлен ультиматум на сдачу

В Угледаре боевикам ВСУ определили два пути: плен или смерть

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодня, в воскресенье, 29 сентября, группировке Вооружённых сил Украины в Угледаре будет объявлен ультиматум на сдачу.

Фото: commons.wikimedia.org by Mykola Vasylechko, CC BY-SA 4.0

Или им надо выходить в коридор на населённый пункт Павловка, или котёл будет захлопнут — сейчас всё для этого у российской армии готово. а все кто там остался — там и навсегда останутся, отмечает Telegram-канал Condottiero.

Украинским военнослужащим уже не раз в эфире предлагалось выходить. Те, кто поумнее — выползли и сдались в плен, самые удачливые ушли ночами полями к своим. Но есть ещё такие, кто продолжает огрызаться.

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