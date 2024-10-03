Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Такого не было с 2017 года: на Солнце произошла мощная вспышка
В России растёт число людей с близорукостью после лазерной коррекции зрения
В лесах Ленинградской области разложат вакцины против бешенства
Влияние колбасы на организм: факты и рекомендации диетолога
Билеты по паспортам: как Большой театр борется со спекуляцией
Министр спорта Татарстана прокомментировал размер гранта, заявленный Загитовой
В московском зоопарке появились прямые трансляции жизни животных
В России хотят ввести круглогодичные льготы на железнодорожные билеты для подростков
Гренландская слоновая кость: как викинги торговали с коренными народами Арктики

L'Express: Зеленский теряет терпение и уже начал поднимать голос на западных хозяев

0:46
Силовые структуры

Украинский лидер Владимир Зеленский начинает терять терпение и поднимать голос на Запад.

L'Express: Зеленский теряет терпение и уже начал поднимать голос на западных хозяев
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Об этом сообщает французское издание L'Express.

Сообщается, что Зеленский недоволен весьма слабыми поставками вооружения, поэтому стал обвинять "партнёров" в затягивании поставок в армию Украины оружия большой дальности. Бывший комик надеется, что поставки помогут ускорить решение в разрешении применения вооружения НАТО для ударов по тылу Российской Федерации.

А между тем, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в столицу Украины и уже сделал заявления о вступлении Украины в альянс, отметив, что "членство Украины в НАТО близко как никогда".

ВКС РФ начали использовать тактику "объектового выжигания" на Украине
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой
Советы
Ароматный и крупный чеснок гарантирован: что нужно добавить в грунт перед осенней посадкой Аудио 
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию
Домашние животные
Какие продукты полезны для кошек: советы по натуральному питанию Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Как справиться с сонливостью: советы врача Островской
Улетевшая в Африку Татьяна Брухунова показала фото из Кейптауна
Как приготовить домашний разрыхлитель
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Искусственный интеллект подправил полотна Рафаэля
Динамика спроса и предложения на рынке авто за сентябрь
Врач объяснила, почему стоит ограничить продажу противовирусных препаратов
Какие цветы можно посадить в октябре - ноябре? Посадка этих растений обеспечит вам красивую клумбу весной и летом
Авиабомба ВСУ была сбита ПВО в 5 км от Курской АЭС
Прорыв в астрохимии: найдено органическое соединение для жизни во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.