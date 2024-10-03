L'Express: Зеленский теряет терпение и уже начал поднимать голос на западных хозяев

Украинский лидер Владимир Зеленский начинает терять терпение и поднимать голос на Запад.
Об этом сообщает французское издание L'Express.
Сообщается, что Зеленский недоволен весьма слабыми поставками вооружения, поэтому стал обвинять "партнёров" в затягивании поставок в армию Украины оружия большой дальности. Бывший комик надеется, что поставки помогут ускорить решение в разрешении применения вооружения НАТО для ударов по тылу Российской Федерации.
А между тем, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в столицу Украины и уже сделал заявления о вступлении Украины в альянс, отметив, что "членство Украины в НАТО близко как никогда".
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