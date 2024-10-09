Список покупок: в НАТО заявили о создании списка вооружений для ВСУ

2:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Генерал Кристофер Каволи, верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, составил перечень военного оборудования, которое еще может быть предоставлено Украине от Соединенных Штатов и которое потенциально может оказать поддержку ВСУ, как сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, предпочитающие оставаться неизвестными.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

Согласно источникам, в дополнении к секретному докладу о стратегии Джо Байдена по Украине, представленному Конгрессу США, Каволи перечислил определенные американские вооружения, которые могли бы повысить эффективность украинских военных. В частности, упоминаются крылатые ракеты JASSM большой дальности и система связи Link 16, используемые США и НАТО для управления воздушной обороной.

Сами Каволи и другие американские официальные представители уже отмечали способность российской армии адаптироваться к текущим условиям военных действий на Украине. Приводится информация о том, что, даже если США решат передать Украине ракеты JASSM, их доставка может занять месяцы. При этом остается неизвестным, одобрит ли администрация Байдена их использование для нанесения ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин и российские чиновники предупреждали, что страны НАТО должны осознавать последствия своих действий, связанных с планами разрешения Киеву наносить удары по глубоким территориям России. В Кремле подчеркивали, что поставки вооружения на Украину от Запада мешают мирному урегулированию, втягивают страны альянса в конфликт и увеличивают риск эскалации. Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что любые поставки арсенала становятся законными целями России, указывая на прямое вовлечение США и НАТО в конфликт, в том числе через обучение военных на территории европейских стран.

Уточнения

НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.

