Моська лает. Польша и страны Прибалтиеи обсуждают удар по Санкт-Петербургу

Польша и Прибалтика обсуждают удар по Петербургу.
Об этом сообщает западная пресса.
Глава польского Генштаба Раймунд Анджейчак сказал, что, если РФ нападёт на страны Восточной Европы и Балтии, то одной из целей для удара будет Санкт-Петербург.
"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 км. Мы нападём непосредственно на Санкт-Петербург", — цитирует Анджейчака Bild.
Советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис сказал, что Москва может направить "империалистический экспансионизм" на Литву, Эстонию, Латвию и Польшу после украинского конфликта.
Анджейчак полагает, что удержать Кремль от агрессии можно, "взяв инициативу в свои руки". Для этого Варшава покупает 800 ракет с дальностью до 900 километров.
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