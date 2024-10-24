Владимиру Зеленскому сегодня важно сберечь свои энергомощности, поэтому он сам предложил вернуться к договоренностям.
Напомним, куларно было договорено, что Москва и Киев не будут бить по топливным и энергетическим мощностям, но экс-президент Украины вторжением в Курскую область сам нарушил эти договорённости.
Сегодня Зеленскому крайне важно получить кредиты Запада под строительство военных предприятий. Если энергоинфраструктура будет уничтожена — никто ему ничего не даст.
Если ВС РФ не отключат Украину от рубильника в этом году, то сделают это уже в начале следующего. Это также кулуарно было сказано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные переговоры.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.