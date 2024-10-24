Рубильник "незалежности". Зеленскому нужна энергетика, чтобы строить военные заводы

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимиру Зеленскому сегодня важно сберечь свои энергомощности, поэтому он сам предложил вернуться к договоренностям.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Напомним, куларно было договорено, что Москва и Киев не будут бить по топливным и энергетическим мощностям, но экс-президент Украины вторжением в Курскую область сам нарушил эти договорённости.

Сегодня Зеленскому крайне важно получить кредиты Запада под строительство военных предприятий. Если энергоинфраструктура будет уничтожена — никто ему ничего не даст.

Если ВС РФ не отключат Украину от рубильника в этом году, то сделают это уже в начале следующего. Это также кулуарно было сказано Зеленскому, если он не пойдёт на мирные переговоры.

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