Обстрелы Горловки: украинские войска применяют артиллерию и беспилотники

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило о серии атак на Никитовский район Горловки, совершенных украинскими вооруженными формированиями в течение двух часов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, в 8:40 и 9:00 утра с украинских беспилотников были сброшены взрывоопасные предметы. Позднее, в 9:35 и 10:25, по району было выпущено по три артиллерийских снаряда калибра 155 миллиметров.

Горловка, расположенная в 50 километрах к северу от Донецка, является одним из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население города превышало 250 тысяч человек. В Горловке находятся крупные промышленные предприятия, в том числе химический концерн "Стирол" и угледобывающие шахты.

Артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров активно используются странами НАТО. Украинские вооруженные силы получили от западных союзников дальнобойные гаубицы M777, а также самоходные артиллерийские установки из Германии, Польши и Франции, которые применяются для обстрелов населенных пунктов Донецкой и Луганской Народных Республик.