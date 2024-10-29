Британская разведка советует Зеленскому вывести войска из Курской области, ожидая штурма Покровска

Разведка Великобритании очень рекомендует экс-президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Курской области.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

В MI-6 советуют ожидать мощного штурма российской армии Покровска.

Британцы передали в Генштаб ВСУ и администрацию Зеленского новые разведывательные данные о готовящемся мощном наступлении ВС РФ в Донбассе с наступлением холодов. Под это якобы русские сформировали и вооружили 8 новых бригад.

Операция начнется после освобождения Покровска, фронт разделится на половины, главный удар придётся на Павлоград, а фланговый удар на Краматорск и Славянск. Британцы рекомендуют Киеву срочно вывести войска из Курского приграничья, сконцентрировавшись на обороне Покровска, являющегося ключом к планам Москвы.

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