Разведка Великобритании очень рекомендует экс-президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Курской области.
В MI-6 советуют ожидать мощного штурма российской армии Покровска.
Британцы передали в Генштаб ВСУ и администрацию Зеленского новые разведывательные данные о готовящемся мощном наступлении ВС РФ в Донбассе с наступлением холодов. Под это якобы русские сформировали и вооружили 8 новых бригад.
Операция начнется после освобождения Покровска, фронт разделится на половины, главный удар придётся на Павлоград, а фланговый удар на Краматорск и Славянск. Британцы рекомендуют Киеву срочно вывести войска из Курского приграничья, сконцентрировавшись на обороне Покровска, являющегося ключом к планам Москвы.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.