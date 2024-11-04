Российские войска намерены выйти на оперативный простор для наступления на Днепропетровск и Запорожье.
Об этом сообщают офицеры Вооружённых сил Украины.
Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 км, в эфире видеоблога жалуется боевик ВСУ Алексей Петров.
"Если почитать очень профессиональных (а их очень мало в Украине) военных аналитиков, то понятна задумка — выход на оперативное пространство, дабы потом развивать наступление на Запорожье и на Днепр", — отмечает всушник.
Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?