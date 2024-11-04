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Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

0:37
Силовые структуры

Российские войска намерены выйти на оперативный простор для наступления на Днепропетровск и Запорожье.

Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, CC BY 4.0

Об этом сообщают офицеры Вооружённых сил Украины.

Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 км, в эфире видеоблога жалуется боевик ВСУ Алексей Петров.

"Если почитать очень профессиональных (а их очень мало в Украине) военных аналитиков, то понятна задумка — выход на оперативное пространство, дабы потом развивать наступление на Запорожье и на Днепр", — отмечает всушник.

Россия намерена выйти на оперативный простор для наступления на Днепр и Запорожье
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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