Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские войска намерены выйти на оперативный простор для наступления на Днепропетровск и Запорожье.

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Западного военного округа, CC BY 4.0

Об этом сообщают офицеры Вооружённых сил Украины.

Киев стабильно теряет позиции — российской армии за последнее время удалось продвинуться на 35 км, в эфире видеоблога жалуется боевик ВСУ Алексей Петров.

"Если почитать очень профессиональных (а их очень мало в Украине) военных аналитиков, то понятна задумка — выход на оперативное пространство, дабы потом развивать наступление на Запорожье и на Днепр", — отмечает всушник.

Россия намерена выйти на оперативный простор для наступления на Днепр и Запорожье