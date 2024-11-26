Орешник распускается. Киев заявил, что Россия закрывает небо над полигоном Капустин Яр

Украинские ресурсы сообщают, что Россия якобы закрывает воздушное пространство над астраханским Капустиным Яром с 26 по 30 ноября.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Ракета "Орешник"

Якобы это связано с подготовкой новых запусков баллистических ракет "Орешник" по территории Украины.

Ранее Сырский анонсировал новый контрнаступ. Уже сообщалось, что ВСУ готовятся к рывку на одном из участков. Это было ожидаемо на фоне приготовлений вдоль линии фронта.

И если неонацисты сейчас усиленно наносят удары по ПВО в северных районах, там и можно ждать основную активность. Признаком активизации следует считать интенсивность ударов по тылам.