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На закуску Орешник. После ATACMS готовы списки для ответного удара по территории Украины

Орешник распускается. Киев заявил, что Россия закрывает небо над полигоном Капустин Яр

Силовые структуры

Украинские ресурсы сообщают, что Россия якобы закрывает воздушное пространство над астраханским Капустиным Яром с 26 по 30 ноября.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Якобы это связано с подготовкой новых запусков баллистических ракет "Орешник" по территории Украины.

Ранее Сырский анонсировал новый контрнаступ. Уже сообщалось, что ВСУ готовятся к рывку на одном из участков. Это было ожидаемо на фоне приготовлений вдоль линии фронта.

И если неонацисты сейчас усиленно наносят удары по ПВО в северных районах, там и можно ждать основную активность. Признаком активизации следует считать интенсивность ударов по тылам.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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