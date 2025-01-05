Украинские боевики напали на автомобиль с сотрудниками российских СМИ на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору.
Следствие считает, что ВСУ нанесли удар из-за идеологической ненависти, такой приказ им могли дать вышестоящие командиры, которые заранее договорились с должностными лицами Минобороны Украины.
Ранее солдатам приказали применить БПЛА со взрывчатками для атаки и поражения жилых домов, гражданских и соцобъектов в Горловке, пишет РИА Новости.
Сейчас ищут тех, кто принял решение об ударе дронами по гражданскому автомобилю с журналистами.
Продюсер Яна Рудковская похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году.