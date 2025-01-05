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ВСУ заранее договорились атаковать российских журналистов

Силовые структуры » Военные новости

Украинские боевики напали на автомобиль с сотрудниками российских СМИ на трассе Горловка — Донецк по предварительному сговору.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
всу

Следствие считает, что ВСУ нанесли удар из-за идеологической ненависти, такой приказ им могли дать вышестоящие командиры, которые заранее договорились с должностными лицами Минобороны Украины.

Ранее солдатам приказали применить БПЛА со взрывчатками для атаки и поражения жилых домов, гражданских и соцобъектов в Горловке, пишет РИА Новости.

Сейчас ищут тех, кто принял решение об ударе дронами по гражданскому автомобилю с журналистами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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