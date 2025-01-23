Дезертирство в украинской армии набирает обороты. Случаев, когда солдаты сбегали и не возвращались, стало в 11 раз больше.
На сегодняшний день, по оценкам экспертов, в бегах числятся от 100 тысяч военных ВСУ. В действительности эта цифра может быть больше, пишет argumenti. ru.
Причиной такого скачка дезертирства стали тяжёлое положение на фронте, а также массовая гибель бойцов. Солдат, которые по-прежнему замотивированы, стало намного меньше. В основном сейчас в рядах ВСУ те, кто попал на фронт не по своей воле.
Кстати, узурпатор власти на Украине Владимир Зеленский в ноябре 2024 года подписал указ, согласно которому вернувшиеся на фронт дезертиры могут снова отправиться служить и получить все полагающиеся выплаты. Кроме того, этих людей даже не будут наказывать.
Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.
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