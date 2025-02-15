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Европа тайно обсуждает отправку войск на Украину-чего следует ожидать?

1:05
Силовые структуры » Военные новости

СМИ рассказали о тайном плане Европы по отправке войск на Украину.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Как пишут в зарубежных СМИ, некоторые европейские государства тайно строят планы по отправке армии на Украину, из-за того, что Соединенные Штаты Америки отворачиваются от Украины.

"Что очевидно, так это то, что европейцам будет сложно собрать крупные силы, и они, безусловно, не смогут сделать это быстро", — пишет Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что численность и регионы размещения войск будут зависеть от условий будущего мирного соглашения.

Закрытый формат переговоров обусловлен тем, что власти Соединенных Штатов Америки отвернулись от Украины и демонстрируют позицию скоро завершения украинского конфликта.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. Главная цель специальной военной операции является защита мирных граждан и освобождение территорий от киевского режима.

Автор Анна Антипенко
Анна Антипенко — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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