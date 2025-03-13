Это символ! Владимир Путин в военной форме напугал Запад

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Западная пресса в панике: появление президента РФ Владимира Путина в штабе командного пункта курской группировки в военной форме было неприятной вестью.

Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ владимир путин

Его образ и жёсткие заявления вызвали активные дебаты среди экспертов. Кто-то трактует это как демонстрацию победы в СВО, кто-то — как сигнал Западу.

NYT: "Путин появился в форме в разгар попыток Трампа договориться о 30-дневном перемирии".

▪️ABC International: "Украина теряет позиции в Курской области и ослабляет свои позиции на переговорах".

Reuters акцентировала своё внимание на словах лидера РФ о том, что пленные украинцы "должны рассматриваться как террористы".

El Pais: "Путин в военной форме — символ победы".

The Guardian: "Российская армия в Курской области взяла в плен около 430 бойцов ВСУ".

Пока на Западе гадают, что значит этот шаг, президент РФ уже отдал приказ в кратчайшие сроки окончательно разгромить врага в Курской области.

Видео посещения Президентом пункта управления курской группировкой войск