Это символ! Владимир Путин в военной форме напугал Запад
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Западная пресса в панике: появление президента РФ Владимира Путина в штабе командного пункта курской группировки в военной форме было неприятной вестью.
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
владимир путин
Его образ и жёсткие заявления вызвали активные дебаты среди экспертов. Кто-то трактует это как демонстрацию победы в СВО, кто-то — как сигнал Западу.
- NYT: "Путин появился в форме в разгар попыток Трампа договориться о 30-дневном перемирии".
- ▪️ABC International: "Украина теряет позиции в Курской области и ослабляет свои позиции на переговорах".
- Reuters акцентировала своё внимание на словах лидера РФ о том, что пленные украинцы "должны рассматриваться как террористы".
- El Pais: "Путин в военной форме — символ победы".
- The Guardian: "Российская армия в Курской области взяла в плен около 430 бойцов ВСУ".
Пока на Западе гадают, что значит этот шаг, президент РФ уже отдал приказ в кратчайшие сроки окончательно разгромить врага в Курской области.
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