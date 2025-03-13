Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Живот тает на глазах: вот что нужно есть на завтрак
Правда об энергетиках: есть ли связь между ними и остановкой сердца
Как приготовить стейк, который тает во рту? Один секрет меняет всё
Магнитная аномалия на Земле: 10 миллионов лет скрытых рисков, которые мы игнорируем
Обжарил два раза, залил соусом — и всё, шедевр готов
Секреты садоводов: как получить урожай голубики, о котором мечтают все
Свадьба принцессы: дочь Волочковой выходит замуж в роскошном особняке
Облачные провайдеры: российские компании на подъёме, иностранцы теряют пользователей
Казанова возвращается: что ждёт зрителей во втором сезоне?

Это символ! Владимир Путин в военной форме напугал Запад

1:08
Силовые структуры » Военные новости

Западная пресса в панике: появление президента РФ Владимира Путина в штабе командного пункта курской группировки в военной форме было неприятной вестью.

владимир путин
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
владимир путин

Его образ и жёсткие заявления вызвали активные дебаты среди экспертов. Кто-то трактует это как демонстрацию победы в СВО, кто-то — как сигнал Западу.

  • NYT: "Путин появился в форме в разгар попыток Трампа договориться о 30-дневном перемирии".
  • ▪️ABC International: "Украина теряет позиции в Курской области и ослабляет свои позиции на переговорах".
  • Reuters акцентировала своё внимание на словах лидера РФ о том, что пленные украинцы "должны рассматриваться как террористы".
  • El Pais: "Путин в военной форме — символ победы".
  • The Guardian: "Российская армия в Курской области взяла в плен около 430 бойцов ВСУ".

Пока на Западе гадают, что значит этот шаг, президент РФ уже отдал приказ в кратчайшие сроки окончательно разгромить врага в Курской области.

Видео посещения Президентом пункта управления курской группировкой войск
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Наука и техника
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан Аудио 
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Садоводство, цветоводство
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку Аудио 
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде
Наука и техника
Наука не готова к такому открытию: окаменевшие дороги и загадочные строения в Антарктиде Аудио 
Популярное
Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай

Чеснок вдруг начал желтеть? Это сигнал о нехватке важного элемента. Узнайте, чем подкормить растение, чтобы спасти урожай!

Забудьте о пожелтевшем чесноке — простое удобрение спасёт урожай
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Секрет защиты от слизней, о котором знают только опытные дачники
Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже
ТОП-8 легковых автомобилей, которые легко починить самому Дмитрий Плотников Отвергать план Трампа о временном перемирии — это плохая дипломатия, считают эксперты Любовь Степушова Австрийский император Франц Иосиф знал секрет долголетия Сергей Лебедев
Калифорния погружается в океан: что ждёт американцев в ближайшие десятилетия
Зола для картофеля? Да, но только если не совершать эту роковую ошибку
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Названа сумма, за которую София Ротару вернётся на сцену России
Последние материалы
Живот тает на глазах: вот что нужно есть на завтрак
Как приготовить стейк, который тает во рту? Один секрет меняет всё
Правда об энергетиках: есть ли связь между ними и остановкой сердца
Это символ! Владимир Путин в военной форме напугал Запад
Магнитная аномалия на Земле: 10 миллионов лет скрытых рисков, которые мы игнорируем
Обжарил два раза, залил соусом — и всё, шедевр готов
Свадьба принцессы: дочь Волочковой выходит замуж в роскошном особняке
Секреты садоводов: как получить урожай голубики, о котором мечтают все
Облачные провайдеры: российские компании на подъёме, иностранцы теряют пользователей
Фонтаны, которые шепчут секреты: что слышно в садах виллы д’Эсте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.