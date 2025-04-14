Америка не выдержит: раскрыто, что случится с армией США во время войны

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Американская военная машина не сможет продержаться достаточно времени при полноценном продолжительном конфликте.

Фото: flickr.com by Pfc. Cameron Boyd is licensed under U.S. federal government Американские военные

Из статьи в журнале Foreign Affairs следует, что Соединенным Штатам Америки и их союзникам следует воздержаться от вовлечения в продолжительные военные конфликты, поскольку повышение инвестиций в оборонные отрасли и увеличение производства вооружений на данном этапе может оказаться недостаточным для ведения длительных войн. Это связано с высокой интенсивностью современных конфликтов и значительной стоимостью средств вооруженной борьбы.

Автор статьи, британский профессор Лоуренс Фридман, указывает, что основной вывод, который можно сделать на основе опыта США и их союзников в долговременных войнах, состоит в том, что лучше их избегать.

Он отмечает, что даже если подобная война завершится близким к победе результатом, население наиболее вероятно будет серьезно пострадать, а страна окажется лишенной резервных возможностей.

Более того, учитывая интенсификацию современных войн, стремительность, с которой исчерпываются ресурсы, и высокие затраты на производство современного вооружения, даже увеличение инвестиций в новое оборудование и боеприпасы вряд ли будет достаточным для длительного ведения будущих военных действий, утверждает издание.

Уточнения

"Фо́рин аффе́рс" — североамериканский журнал по тематике международных отношений и внешней политики США, выходящий шесть раз в год.

