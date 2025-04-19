Защита родной земли: ВС РФ не дают ВСУ прорваться в Белгородчину

1:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Субботняя встреча президента России Владимира Путина с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым была посвящена ситуации на юго-западных рубежах страны.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Главный тезис доклада генерала Герасимова можно сформулировать кратко: попытки украинского контрнаступления захлебнулись. По его словам, после серии неудач в Курской области украинские войска сменили вектор удара, попытавшись прорвать границу в Белгородской области.

Особое внимание Герасимов уделил районам Демидовки и Поповки — именно там ВСУ планировали создать новый очаг напряжения. Эти села расположены в приграничной зоне, вплотную примыкая к Курской области, что делало их логичной площадкой для маневра украинских сил. Однако замысел противника был оперативно вскрыт и нейтрализован.

Как подчеркнул Валерий Герасимов, несмотря на отчаянные попытки ВСУ вклиниться на российскую территорию, значительного продвижения не произошло. Все массированные атаки были своевременно отражены. Фактически, Генштаб не дал сформироваться второму фронту давления — обстановка в Белгородской области остается стабильно контролируемой.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной. Крупнейшие города: Белгород — 328 482 чел., Старый Оскол — 217 107 чел., Губкин — 83 766 человек.

