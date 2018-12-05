Россия готова ответить Западу "супероружием Судного дня"

В случае выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ускорит разработки "уникальных" видов оружия.

Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, расторжение ДРСМД вынудит Россию вплотную заняться созданием вооружения, способного отразить любой удар потенциального противника. Такое заявление Бондарев сделал, комментируя выступление госсекретаря Майка Помпео, призвавшего Россию признать факты нарушения договора и представить доказательства их полного устранения. Только после этого, как сказал американский политик, США сохранят приверженность всем пунктам ракетного договора. На возвращение РФ в рамки ДРСМД американская сторона отводит России 60 дней.

"Мы считаем необходимым соблюдение ДРСМД и ратуем за его сохранение. Это официальная позиция российского руководства. Однако в случае расторжения договора американцами мы будем вынуждены ответить комплексом мер, включая ускорение разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия", — сказал российский сенатор… Он также добавил, что США "абсолютно голословно" указывают России на несоблюдение условий ДРСМД, используя "вымышленные" аргументы и пугая денонсированием соглашения.

Надо признать, что заявления российского политика имеют под собой основание, хотя совсем недавно многие западные партнеры, В том числе и США, отказывались верить в возможность создания Россией новейшего вооружения. Однако сегодня даже представители Пентагона признают, что недооценивали потенциал российской оборонки. "Правда.Ру" писала о том, что в военном ведомстве США ринулись к разработкам новых видов оружия именно после распространения информации о создании РФ гиперзвукового оружия.

Как пишет доктор военных наук Константин Сивков, ряд российских разработок, например, торпеды "Посейдон" и ракеты "Сармат" с моноблочной боевой частью могут нанести удары огромной мощности по территории США. Таким образом, военный эксперт хочет сказать, что, имея такое оружие, до ядерной войны дело вряд ли дойдет.

"Это истинно пацифистский подход. Кстати, такое оружие спасает жизни народов всех стран, которые могли бы стать театром третьей мировой, в том числе и в западном мире. Угрозой уничтожения американской элиты Россия предотвращает ядерную войну, тем самым уберегая народ США от чудовищных жертв, которые неизбежны в случае даже ограниченного ответного удара", — уверен Сивков.

Эксперт добавляет, что "в реальности войны предотвращаются не благими пожеланиями и пустым морализаторством, не теоретизированием на тему "как хорошо бы мы жили без оружия и войн", а созданием такого противовеса, который остановит агрессора на стадии замысла".

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