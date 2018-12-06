Россия поставила на Курилах новую боевую технику

Российская Федерация разместила на Курильских островах несколько своих береговых радиолокационных станций.

Об этом федеральным средствам массовой информации сообщил источник в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник сообщает, что береговые радиолокационные станции позволят российской армии в случае непредвиденной ситуации выявлять и поражать вражеские авианосные и корабельные группы в Тихом океане.

Данные российские береговые радиолокационные станции носят название "Мыс-1". На Курильских островах они встанут в один ряд с уже расположенными там "Бал" и "Бастион".

Возможно, данная инициатива Министерства обороны Российской Федерации связана с недавним инцидентом в проливе Петра Великого. Ранее, напомним, "Правда.Ру" писала о том, что эсминец Соединенных Штатов Америки прошел в непосредственной близости от границ России. Несмотря на то, что действия США очевидно являются демонстративными, в российском оборонном ведомстве, что любопытно, их таковыми не считают.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация отправила к Керчи противокорабельные ракетные комплексы "Бал".

Также "Правда.Ру" писала о том, что Россия сдаст в аренду Индии свою подводную атомную лодку и заработает на этом несколько миллиардов долларов.

Фото: mil. ru

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