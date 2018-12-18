В США официально признали неспособность противостоять гиперзвуковому оружию

Правительство Соединенных Штатов Америки объявило, что армия страны не обладает силами Противоракетной обороны, способными противостоять гиперзвуковому оружию Российской Федерации и Китайской народной республики.
Об этом говорится в докладе Счетной палаты США. Так, по словам американских специалистов, Россия и Китай добились серьезных высот в сфере гиперзвукового оружия. На вооружении американской армии, признали в Счетной палате США, нет каких-либо контрмер, способных противостоять этому виду оружия.
Недавно, отметим, действующий президент Российской Федерации Владимир Путин объявил российской общественности о том, что в стране полным ходом идет разработка новых видов гиперзвукового оружия. Так, например, глава государства рассказал о новейшем российском комплексе "Авангард".
В мировой общественности и средствах массовой информации, что любопытно, бытует мнение, будто у Соединенных Штатов Америки на самом деле с армией все более чем в порядке. Тамошнее министерство обороны, уверены многие, лишь хочет выпросить из государственного бюджета США побольше денег.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки якобы подготовили комплекс мер для развала флота и армии Российской Федерации. Об этом внезапно заявил бывший посол Вашингтона на Украине Джон Хербст. Нельзя, отметил он, чтобы столь сильная и могущественная держава, как Российская Федерация, и дальше наращивала свою мощь.
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Любая атака на Донбасс приведет к окончанию существования Украины как суверенной страны - подтвердили высокопоставленные источники в Минобороны России.
Но животное, загнанное в угол, добавил депутат Верховной рады Евгений Мураев, опасно.
Говорят, 30% пользователей VK, Viber, WhatsApp и Telegram из Белоруссии и 50% чиновников готовы были бы стать гражданами России. Нужно ли это Москве?