WATM смоделировал удар русского "Борея" по США

Известный американский портал We are the mighty опубликовал итог моделирования последствия ядерного удара, нанесенного всего одной подлодкой типа "Борей". Эксперты выяснили, что залп того же "Юрия Долгорукого" будет достаточен, чтобы армия и флот США получил непоправимый ущерб.

По мнению издания, лучшее место для запуска ракет - Мексиканский залив, откуда "Булава", имеющая дальность полета в 6000 миль поразит "все важные военные и коммуникационные центры на территории США". Портал перечисляет их - это Пентагон, база ВМС в Кингс-Бэй, база ВВС Уайтмен.

"В чернильно-черной воде хищник медленно поднимается из глубины Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный. Это русская подводная лодка "Юрий Долгорукий", несущая на борту 16 ракет "Булава" с ядерными боеголовками", - словно в романе описывают авторы WATM начало атомного конфликта. Они напоминают, что каждая "Булава" несет по шесть разделяемых боевых блоков мощностью 100 килотонн - а значит, выпущенные менее чем за минуту ракеты нанесут удар в 96 пунктах США мощностью 9.6 мегатонн.

По мнению специалистов портала, спрятанный внутри горы Шайенн комплекс командования воздушно-космической обороны Северной Америки NORAD уцелеет - но остальные военные объекты (в том числе бактериологический центр Форт-Детрик, база Форт-Мид, база корпуса морской пехоты США ''Куантико'' и другие) будут сожжены вместе с сотнями тысяч обычных американцев.

Напомним, что ранее CNBC уже пугал граждан США тем, что в 2024 году "путинские" подлодки "Борей" смогут выйти на боевое дежурство и уничтожить Америку. Телеканал также напомнил, что "Булава" может нести до десяти гиперзвуковых боевых блоков. А от них, как официально заявил Пентагон, у Америки "пока нет защиты".