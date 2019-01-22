В Израиле испытали комплекс ПРО, способный сбивать ракеты в космосе

Израильская армия при помощи специалистов из Соединенных Штатов Америки испытала новый комплекс противоракетной обороны.
Об этом, ссылаясь на главное национальное оборонное ведомство, сообщают израильские средства массовой информации.
Так, новое израильское оружие носит название "Arrow 3", что в переводе с английского языка означает "Стрела 3". Армия Израиля испытала новую системы противоракетной обороны на территории одной из военных баз в центральной части государства. Отмечается, что испытания "Arrow 3" прошли успешно — ракета обнаружила запущенную в небо мишень и уничтожила ее.
На самом деле, комплекс противоракетной обороны "Arrow 3" не является новым. Военные инженеры лишь внесли в него ряд современных модификаций и улучшений. В Министерстве обороны Израиля отметили, что теперь страна сможет защитить себя как от актуальных, так и будущих угроз со стороны противников. Дело в том, похвастались в главном национальном оборонном ведомстве, что "Arrow 3" способен обнаруживать и уничтожать цели даже в открытом космосе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что буквально несколько дней тому назад комплексы противовоздушной обороны Сирийской республики сбили в небе над Дамаском несколько военных самолетов, принадлежащих армии Израиля.
Фото: Министерство обороны Израиля
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