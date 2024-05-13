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Любовь Степушова
Шойгу тоже "подавал надежды", но не справился с коррупцией. Как будет у Белоусова?

Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве

Силовые структуры » Военные новости

Минобороны РФ не может избавиться от "проявлений" коррупции и непрофессионализма. Ни один из руководителей пока не справился с этой задачей.

Искоренит ли новый министр обороны РФ коррупцию в ведомстве
Фото: http://government.ru/news/40468/ by Пресс-служба промышленности РФ

Все министры обороны у Путина — не военные

В назначении министром обороны Андрея Белоусова нет ничего удивительного. С 2000 года президент РФ Владимир Путин предпочитает ставить на этот пост министров, не имеющих профессионального военного образования.

Министрами обороны при Путине были:

  • разведчик по образованию, экс-секретарь Совбеза Сергей Иванов (2001),
  • экономист, экс-руководитель Федеральной налоговой службы Анатолий Сердюков (2007);
  • инженер-строитель, экс-губернатор Московской области, а ранее глава МЧС Сергей Шойгу (2012);
  • и теперь скоро им станет экономист-математик, первый вице-премьер Андрей Белоусов (2024). Ранее он занимал должность министра экономического развития и помощника президента по экономическим вопросам.

Сильные стороны Белоусова

В правительстве Михаила Мишустина Белоусову было поручено разобраться с состоянием дел в металлургии. Отрасль хронически не доплачивала в казну от сверхдоходов. С тех пор, надо отдать должное, правительство ввело экспортные пошлины на металлопродукцию и сырьё.

Как говорят "в узких кругах", сильная сторона нового министра обороны — "умение абстрагироваться от попыток влияния со стороны заинтересованных групп, иногда даже от собственных симпатий или антипатий, и принять решение".

Есть видео, где Белоусов докладывает президенту о проблематике производства БПЛА, и эта сфера с тех пор сделала огромный скачок в развитии, освободившись от разного рода бюрократических препон.

От нового министра ждут реформ в организации армейского управления, искоренения кумовства и взяточничества.

Проблемы минобороны неискоренимы?

Вспомним, что Шойгу пришёл в минобороны после того, как Следственный комитет возбудил пять уголовных дел по фактам хищений, мошенничества в компании "Оборонсервис" и других структур ведомства.

Шойгу же до назначения имел репутацию сильного борца с коррупцией в Московской области. Но дело его экс-заместителя Тимура Иванова, которому предъявлено обвинение во взятке "в особо крупном размере", показало, что с коррупцией в минобороны не справились. Кстати, Тимур Иванов до должности в военном ведомстве работал главой АО "Оборонстрой" — "дочке" того самого "Оборонсервиса".

Также Шойгу имел репутацию крепкого хозяйственника и талантливого организатора. Он с нуля создал Министерство по делам гражданской обороны (МЧС) с репутацией мощной и работающей как хорошо отлаженный часовой механизм структуры. Но полностью подготовить ВПК к СВО у Шойгу не получилось. Вспомним пригожинское: "Где снаряды, Шойгу?"

И опять вспомним, что Сердюков, как сообщали в 2012 году СМИ, "не смог наладить выполнение оборонзаказа, не наладил отношений с производителями-оружейниками". И главное — он так и не попал под суд, а после амнистии "кто-то" пристроил его в "Ростех". Экс-министр обороны Сергей Иванов в его защиту заметил, что на отсутствие претензий к Сердюкову у прокуратуры "и суда нет".

Сможет ли Белоусов стать исключением из правила?

Комментируя выдвижение Белоусова, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков отметил, что "сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, поэтому лучше, если министерство обороны возглавит гражданский человек".

"Что касается военной составляющей, это назначение никоим образом не будет изменять нынешней системы координат, военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба (Валерия Герасимова), он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока не предусматривается", — сказал Песков.

Кандидатура министра обороны будет утверждена по итогам рассмотрения в Совфеде, консультации состоятся на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сергей шойгу андрей белоусов анатолий сердюков
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