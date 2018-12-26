Эксперт портала "ВПК" предложил затопить ЕС и США поворотом Гольфстрима

Если взорвать термоядерным зарядом вулкан Снайфельсйокюдль в Исландии, то один из его склонов сойдет в Атлантический океан. Это спровоцируют разворот течения Гольфстрим, воды которого в последствии затопят восточное побережье Северной Америки.

Об этом пишет российский еженедельник "Военно-промышленный курьер".

Так, по словам автора материала Чоро Тукембаева, при определенном стечении обстоятельств оказаться под водой может и столица Соединенных Штатов Америки — город Вашингтон. На нее обрушится огромная длинная волна с океана, указывают они.

Также он заявляет, что Российской Федерации после затопления можно будет задействовать свою беспилотную атомную подводную лодку "Статус-6", или, как ее по-другому называют, "Посейдон". Тогда последствия цунами усугубит радиоактивная вода, отмечает "Военно-промышленный курьер".

Подобным образом можно уничтожить и континентальную Европу, пишет автор материала. Достаточно лишь, уверен он, создать волну в "природном канале", который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.

Разговоры об открытой вооруженной конфронтации и взаимном уничтожении Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в средствах массовой информации ходят давно. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупное аналитическое американское издание решило спрогнозировать ход неядерной войны между Россией и Североатлантическим альянсом. По мнению экспертов, НАТО в кровопролитной войне одержит верх.

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