В Германии признали боеспособными только треть танков бундесвера

Лишь треть танков Германии, призналось национальное оборонное ведомство, боеспособны. То же самое касается и другой военной техники — вертолетов, истребителей и так далее.

Об этом пишет немецкое издание "Handelsblatt".

Любопытно, что речь в данном случае идет не о старой или вышедшей из строя и требующей ремонта техники, а о новой, недавно лишь поступившей в эксплуатацию. Так, заявили в Министерстве обороны Германии, лишь 38 танков из 97, что поступили на вооружение страны в прошлом году, готовы к боевым действиям.

Немецкий политик Маттиас Хен сложившуюся ситуацию в немецкой армии считает удручающей. Совершенно новая техника, сетует он, недавно сошедшая с конвейера, не готова к эксплуатации. Это, подчеркнул Маттиас Хен, просто немыслимо.

Немецкое издание "Handelsblatt", опубликовавшее эту новость, нашла ее забавной на фоне участившихся в последнее время военных учений стран Североатлантического альянса. Пока НАТО проводит масштабные военные маневры, пишут авторы материала в "Handelsblatt", некоторые из стран-участниц альянса, например, Германия, испытывают проблемы подобного рода.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что армии Соединенных Штатов Америки и союзников приступили к военным учениям "Глобальный шторм".

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