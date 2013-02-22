Мельница мифов: легенда о Фиумском инциденте

Сегодня современные СМИ и сеть Интернет могут предоставить нам практически любую информацию в любом объеме. Однако все больше и больше возникает проблема, связанная не с количеством информации, а с ее достоверностью. Взять хотя бы историю с пресловутым Фиумским инцидентом 1910 года, который многие сайты и издания подают как реально случившийся.

Хуже всего то, что к тиражированию "басен" теперь добавился и интернет, где выкладываются еще и произведения так называемой "научно-популярной литературы", то есть литературы, предназначенной для "массового читателя", но информирующей его "просто и понятно" и "на строго научной основе". Интернет создает им рекламу и увеличивает читательскую аудиторию, хотя сам их тираж может быть совсем небольшим. Соответственно, и СМИ становятся заложниками этой недостоверности и сами это признают.

Наглядным примером подобного явления в области исторического знания, попавшего как в печатные, так и в электронные СМИ, и в интернет, может служить история с так называемым "Фиумским инцидентом", якобы имевшим место в конце августа 1910 года. Причем в нашем отечественном информационном пространстве сегодня утверждается, что он едва не привел к войне между Австро-Венгерской монархией и Россией, однако потом этот факт нашей истории почему-то замолчали.

Есть об этом информация и на сайтах "Военно-морской флот России", "Морской редактор" и еще на очень и очень многих, а также в различных блогах. Коротко о произошедшем можно рассказать так: 19 августа 1910 года отряд русских кораблей контр-адмирала Н. С. Маньковского, в составе линкора "Цесаревич" и крейсеров "Рюрик", "Богатырь" и "Адмирал Макаров", прибыл на рейд черногорского порта Антивари для участия в праздновании 50-летнего юбилея царствования короля Черногории Николая I.

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Фото: AP

На борту флагманского линейного корабля "Цесаревича" находился великий князь Николай Николаевич со свитой. После торжеств, связанных с празднованием 50-летия царствования короля Черногории Николая I, великий князь, по причине неотложных дел на родине, решил ехать домой на поезде. Чтобы высадить князя, корабли должны были зайти в принадлежавший Австро-Венгрии порт Фиуме (ныне — Риека в Хорватии). Он был также одной из главных баз ВМС Австро-Венгрии с мощной крепостью. Русские корабли пришли туда 1 сентября.

Крепость не ответила. Это было тяжелым оскорблением российского Андреевского флага и вообще России. Тем более, на борту "Цесаревича" находился великий князь. К нему и отправился за консультациями адмирал Маньковский. Однако Николай Николаевич повел себя в этой ситуации в высшей степени странно. Оскорбление, нанесенное России, его не задело. Великий князь сказал Маньковскому, что после ухода из Антивари "Цесаревич" идет уже не под его флагом, а под флагом адмирала, следовательно, тому и разбираться в том, что произошло, и решать, как действовать. А сам Николай Николаевич сейчас просто частное лицо, которому пора на поезд.Обязательным ритуалом при заходе боевых кораблей в иностранный порт или при встрече двух эскадр, принадлежащих флотам разных стран, был обмен так называемым салютом наций, состоящим из 21 залпа (для его осуществления на кораблях имелись специальные салютные пушки). Русский отряд был в Фиуме гостем, поэтому первым дал салют он.

Затем к Фиуме подошла австро-венгерская эскадра (более 20 броненосцев и крейсеров) под флагом австрийского морского министра и командующего военно-морскими силами страны вице-адмирала Монтеккуколи. Снова был необходим обмен салютом наций. Русские были гостями, кроме того, Монтеккуколи был старше Маньковского по званию. Поэтому вновь первыми салют дали русские. Эскадра, как и крепость, также не ответила.

Фото: AP

Посчитав случившееся открытым вызовом, адмирал Маньковский отправился на австрийский флагман за объяснениями. На трапе австрийского броненосца русского адмирала встретил капитан1-го ранга ("капитан цур зее"), флаг-капитан адмирала Монтеккуколи и сообщил, что у австрийского командующего сейчас гости, поэтому принять Маньковского он не сможет. Это было третье подряд оскорбление, нанесенное теперь уже лично русскому адмиралу. Более того, когда катер с Маньковским отошел от трапа австрийского корабля, ему не дали положенный в этом случае прощальный салют.

Есть и такая версия, что, вернувшись на "Цесаревич", Маньковский поинтересовался у минного офицера, в ведение которого входила и радиоаппаратура, есть ли связь с Петербургом или хотя бы с Севастополем. Разумеется, связи не было, слишком слабыми были в то время приемники и передатчики. Однако адмирал не огорчился, а даже обрадовался. Теперь он уж точно был сам себе хозяин.

Тем временем к трапу "Цесаревича" подошел австрийский адмиральский катер с самим Монтеккуколи на борту. Встретил его лейтенант барон Ланге, младший флаг-офицер Маньковского. Он на безупречном немецком языке сообщил, что командир русского отряда принять его светлость не может, ибо в это время обычно пьет чай. Австрийский катер отправился обратно, при этом русские положенный прощальный салют дали. Теперь оскорбление, нанесенное адмиралу Маньковскому лично, было смыто, так как обе стороны оказались квиты. Однако оставалось оскорбление, нанесенное Андреевскому флагу и, следовательно, России.

Поэтому на австрийский флагман вновь отправился катер с "Цесаревича". Старший флаг-капитан Маньковского, капитан 2-го ранга Русецкий потребовал от австрийцев официальных объяснений по поводу того, почему ни крепость Фиуме, ни австрийская эскадра не отдали русским кораблям положенный салют наций.

Австрийский флаг-капитан, тот самый, что раньше не принял Маньковского, теперь был очень любезен с русским коллегой. Он стал ссылаться на некие технические и служебные проблемы и оплошности, ясно давая понять, что очень хотел бы замять дело. Однако Русецкий передал австрийцу категорическое требование Маньковского: завтра в в восемь утра, в момент подъема флага на русских кораблях, и крепость, и эскадра должны дать салют наций.

Далее в статье сообщалось, что австрийский офицер обещал, что крепость салют даст обязательно, а вот эскадра не сможет, так как по плану должна уйти в море в четыре часа утра. В ответ флаг-капитан с нашей стороны сообщил, что ни на какие уступки русские не пойдут и без салюта в момент подъема флага австрийцев из бухты их не выпустят. Австрийский флаг-капитан возразил, что их эскадра не может задерживаться. Русский флаг-капитан ответил, что изменение условий невозможно.

Что же касается адмирала Маньковского, то он, узнав о результатах переговоров, отдал приказ своим кораблям изменить позицию. "Рюрик" встал прямо посередине выхода из бухты Фиуме, "Цесаревич" и "Богатырь" переместились ближе к берегу. На кораблях была сыграна боевая тревога, при этом орудия расчехлили, зарядили боевыми зарядами и навели на австрийский флагманский корабль.

На австрийских кораблях и на берегу все это, разумеется, прекрасно видели и слышали. И понимали, что дело принимает нехороший оборот, которого австрийцы никак не ожидали. "До сих пор неясно, оскорбили австрийцы русских намеренно или по причине бардака, которого в "лоскутной империи" хватало. Но теперь последствия были налицо", — пишет один из авторов, лишний раз стремясь подчеркнуть драматизм рассказа.

После этого катер с австрийским флаг-капитаном еще два раза ходил на "Цесаревича", объясняя, что австрийская эскадра обязательно должна уйти, что она не может ждать до восьми утра. Но Маньковский оба раза заявлял, что об уступках и речи быть не может.

При этом русский адмирал, дескать, прекрасно понимал, что в случае боя между эскадрами никаких шансов у него нет, превосходство австрийцев, с учетом орудий крепости, было примерно десятикратным (даже если игнорировать тот факт, что к австрийцам быстро могли подойти дополнительные силы, русские же в Средиземном море никакого подкрепления ждать не могли). Но он сознательно пошел на обострение конфликта, как истинный патриот,защищая честь своего флага. Болеетого, действия русского отрядапочти неизбежно стали бы причиной войны между Россией и Австро-Венгрией.

И еще Маньковский прямо "подставлял" великого князя Николая Николаевича, который в этот момент на поезде пересекал просторы Австро-Венгрии. Великий князь, в случае начала боевых действий в бухте Фиуме, автоматически стал бы заложником, что увеличивало вероятность перерастания инцидента в полномасштабную войну. Впрочем, судьба Николая Николаевича вряд ли волновала Николая Степановича, который видел в нем лукавого царедворца, не более, к тому же столь равнодушно отнесшегося к оскорблению своей державы. Не исключено и то, что Маньковский вообще не подумал о нем. Потому что честь страны и Андреевского флага были для него превыше всего. Офицеров учили, что за нее надо умирать. Вести себя по-другому просто невозможно (да, был уже шестилетней давности позор сдачи адмиралов Рождественского и Небогатова во время Цусимского сражения, но большинство флотских офицеров именно позором его и считали). Поэтому три русских корабля готовились воевать с двумя десятками австрийских, поддержанных мощной крепостью.

"Ночью на обеих эскадрах никто не спал. Было видно, как австрийские корабли и крепость активно перемигиваются сигнальными огнями. В четыре утра австрийская эскадра начала разводить пары, из труб повалил дым. На русских кораблях артиллеристы ждали команды на открытие огня. Если бы австрийцы двинулись с места, она бы поступила немедленно.

Только австрийцы не ушли, даже якоря не подняли. Видимо, они прекрасно осознавали свое подавляющее преимущество в данный момент в данном месте, но понимали, что, по крайней мере, флагмана русские изуродовать успеют. И что начинать войну, причиной которой станет их собственное ничем не объяснимое хамство, вряд ли стоит."

Ну, а дальше в восемь утра, как положено, команды были построены на палубах перед церемонией подъема флага. И как только флаги и гюйсы на "Цесаревиче", "Рюрике" и "Богатыре" пошли вверх, загрохотали салютные пушки крепости Фиуме и всех кораблей австрийской эскадры. Маньковский считал залпы. Их было двадцать один, полноценный салют наций. Русский адмирал выиграл этот бой и отстоял честь Андреевского флага и честь России.

После этого австрийские корабли начали сниматься с якорей и двинулись в море мимо русского отряда. Маньковский прекрасно знал морские обычаи. Команды "Цесаревича", "Богатыря" и "Рюрика" были выстроены во фронт, оркестры заиграли австрийский гимн.

"И теперь все было честь по чести. Австрийские команды тоже были построены как положено, а оркестры заиграли русский гимн. Ссориться с русскими они больше не хотели, слишком дорого это обходилось. 4 сентября ушли из Фиуме и русские, их миссия была выполнена. Их воля оказалась сильнее воли австрийцев."

Самое интересное, что дальше авторы всех этих писаний обычно сообщают, что Фиумский инцидент канул в Лету и его все забыли. Забыли и его главного героя адмирала Маньковского, который впоследствии был арестован ВЧК и убит в тюрьме.

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Однако оставим в стороне языковые упражнения современной электронной журналистики и обратимся к фактам. Прежде всего, следует отметить, что в том же интернете имел место и ряд высказываний, прямо ставящих все это под сомнение и называвших данный инцидент всего лишь красивой легендой. Однако проверить подлинность и тех и других заявлений особо никто не удосужился, хотя там же был указан даже номер архивного дела с рапортом адмирала Маньковского из РГАВМФ. О том же, что было в нем изложено, мы расскажем вам в следующем выпуске "Мельницы мифов".

Читайте продолжение: Мельница мифов: Фиумский инцидент. Факты