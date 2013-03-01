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Автор Вячеслав Шпаковский

Мельница мифов: Фиум. Факты

При изучении сообщений о так называемом "Фиумском инциденте" становится очевидным, что в них очень много несостыковок и нелепиц. Они являются косвенными подтверждениями того, что на самом деле Фиумский инцидент — всего лишь красивая легенда. Обратимся к документам из архивов — рапорту адмирала Маньковского и судовому журналу флагманского корабля.

Мельница мифов: Фиум. Факты

Читайте о мифе: Мельница мифов: легенда об инциденте

Напомним, что речь идет о событиях августа 1910 года, когда российская эскадра, зашедшая в австрийский порт Фиума, столкнулась с хамским поведением хозяев — они не произвели положенного по морскому этикету приветственного салюта. После нескольких напоминаний терпение русского адмирала Маньковского лопнуло и он заявил, что не выпустит австрийские корабли из бухты, если таковые не сделают положенных залпов.

И хотя соотношение сил было явно не в пользу русских (три наших корабля против 20 австрийских), однако моряки все же подготовились к неравному бою — зарядили орудия и пробили боевую тревогу. В итоге у австрийцев сдали нервы и они произвели салют. Тем самым была спасена честь России и Андреевского флага.

Итак, для начала попробуем понять, какими же архивными документами по данному вопросу следовало бы руководствоваться историку в том случае, если бы авторов сообщений об инциденте в Фиуме отличал бы действительно научный подход. Вне всякого сомнения, это рапорт самого контр-адмирала Н.С. Маньковского, в котором, если мы к нему обратимся, все подробности данного плавания приводятся со скрупулезными подробностями на 13 страницах машинописного (в данном случае это следует подчеркнуть), а не рукописного текста, хотя сам он и отпечатан на пишущей машинке того времени, то есть со всеми тогдашними ятями и фитой.

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Следующим по значимости должна была стать копия расшифрованной телеграммы, посланной им морскому министру по поводу имевших место событий 28-29 августа 1910 года. И, наконец, это вахтенный журнал флагманского броненосца "Цесаревич", фиксирующий все события, происходившие на корабле в это время.

адмирал Рудольф Монтеккуколи

Начнем с шифровки, как документа, информационно наиболее близкого к теме: "Вчера сделал визит австрийскому адмиралу Монтекукули (так в тексте. — Прим. автора). Принят не был под предлогом, что у адмирала завтракают гости. При отваливании салюта не получил. Через три часа адмирал отдал визит, я не принял, сказав через флаг-капитана, что меня нет на корабле. Адмирал сообщил, что не салютовал мне вследствие времени отдыха, и просил ему не салютовать. Прождав до спуска флага, потребовал салют, который и получил сегодня в восемь утра. Подробности Посольской вализой №137. Маньковский".

В рапорте адмирала событие это изложено несколько более подробно (характерная орфография сохранена. — Прим. автора) "28-го в 6 час. 30 минут утра на рейд пришел Австрийский крейсер "Kaiser Karl VI", под флагом полного Адмирала. В 8 часов обменялся с ним салютом и одновременно послал с поздравлением Флаг-Офицера, который по возвращении донес, что на крейсере находится Адмирал МОНТЕКУКУЛИ. Через полчаса на "Цесаревич" прибыл с ответным визитом Австрийский офицер, который сообщил, что Адмирал на берегу и вернется около 10 часов. Так как с 10 часов его не было, а у меня было заранее условлено ехать в это время на берег с визитами, то я с Флаг-Капитаном в сопровождении Консула уехал в город. Посетил…

Вернулся я около 11 с половиной часов. В 12 часов с Флаг-Капитаном и Командиром "Цесаревича" поехал с визитом на австрийский крейсер. На трапе меня встретил Штаб-офицер, который сообщил, что Адмирал принять меня не может, так как он завтракает и у него гости. В это время на шканцах играла музыка, но не марш, а какую-то арию, и не прекратила играть даже тогда, когда катер пристал к трапу. Когда я отвалил, салюта мне не произвели. По возвращении на корабль я приказал при ответном визите Адмирала МОНТЕКУКУЛИ сказать, что меня нет дома, музыки не вызывать и салюта не производить.

Около 3-х часов к трапу на моторном катере прибыл Адмирал МОНТЕКУКУЛИ. Его встретил на нижней площадке трапа Флаг-Капитан и передал, что меня нет дома. Адмирал просил передать, что он не салютовал мне, так как во время моего визита был отдых и просил ему также не салютовать. Подождав салюта до захода солнца и не получив его и зная, что крейсер ночью собирается уйти, я послал Флаг-Капитана к Командиру его или Флаг-Капитану, если таковой имеется, с заявлением, что я не получил следуемого мне салюта.

 

Флаг-капитан застал крейсер готовым к уходу через полчаса, но Командир был еще на берегу, а потому передал мое поручение Старшему офицеру с просьбой сообщить о последующем распоряжении через офицера. Через полчаса с крейсера прибыл офицер и сообщил, что крейсер останется до утра и в 8 часов произведет салют. 29-го Августав 8 часов утра австрийский крейсер произвел салют в 13 выстрелов с подъемом русского флага на фор-стеньге, после чего снялся с якоря и ушел".

Вот, собственно, и весь "инцидент", связанный с исполнением морских традиций и принятым на военных судах чинопочитанием. А вот в какую "альтернативную историю" стараниями наших "историков" он превратился, это очевидно так же, как и многочисленные сделанные ими ошибки. Один крейсер у них превратился в эскадру из 20 броненосцев и крейсеров, неверно даны даты, события, ну и т.д. и т.п. Причем интересно, что хотя автор статьи и пишет о том, что о происходившем на кораблях "знали на берегу", ни одна из российских газет того времени о данном событии не сообщила. И это притом, что о самом визите они писали очень подробно и, уж конечно, ни один журналист бы не упустил все это красочно расписать!

Подтверждением того, что в действительности все было именно так, а не иначе, является и вахтенный журнал броненосца "Цесаревич" — флагманского корабля российской эскадры. Написано же в нем буквально следующее:

"Суббота 28 августа 1910 года на бочке на рейде Фиуме под контр-адмиральским флагом. С полуночи. Случаи.

6 ч. 30 м. — Начали утреннюю приборку.

6 ч. 55 м. — Пришел с моря и встал на рейд на якорь австрийский крейсер "Kaiser Karl VI".

8 ч. 00 м. — Подняли австрийский флаг и произвели 17 выстрелов австрийскому адмиральскому флагу. Австрийский крейсер салютовал 17 выстрелами.

12 ч. 00 м. — Вино и обед.

12 ч. 05 м. — Произвели салют в 17 выстрелов Австрийскому Губернатору.

1 ч. 30 м. — Чай.

2 ч. 00 м. — Произвели салют в 7 выстрелов русскому консулу.

3 ч. 55 м. — Окончили дневные работы. (Сигнал) стричься и бриться Под парами котлы №№6,7.

5 ч. 00 м. — Подняли молитвенный флаг. Началось Богослужение (Всенощная).

5 ч. 55 м. — Окончили богослужение.

6 ч. 00 м. — Вино и ужин.

6 ч. 30 м. — Сигнал Адмирала.

7 ч. 30 м. — Проветрить палубы. Задраить переборки. Взяли правый якорь нос. клюз (так в оригинале. — Прим. автора).

7 ч. 50 м. — Сигнал Адмирала. Под парами котлы №№6,7.

8 ч. 00 м. — Молитва, раздача коек.

8 ч. 30 м. — Подняли шестерку №1.

9 ч. 00 м. — Закрыли камбуз.

11 ч. 05 м. — Прекратили пары на катере №1.

12 ч. 00 м. — Прекратили пары на катере №3. Под парами котлы №6 и №7. Сего числа принято хлеба белого 36 пудов, картофеля 90 пудов, луку 3 пуда 30 фунтов, капусты свежей 3 пуда, томатов 30 фунтов".

Последняя подпись вахтенного офицера — Лейтенант Барон Мирбах. В данном случае это важно, поскольку ведь это в его вахту наши матросы "спали, не раздеваясь возле орудий, а в плутонги были поданы боевые припасы". Вот только ни этот вахтенный, ни оба его предшественника (фамилии их неразборчивы) что-то ничего этого заметить не сумели и в журнал не записали!

"29-го августа.

8 ч. 00 м. — Австрийский крейсер "Kaiser Karl VI" снялся с якоря и ушел в море. Произведено 15 выстрелов.

10 ч. 00 м. — Принял на "Цесаревич" командир порта и мэр города.

10 ч. 40 м. — Отбыл с "Цесаревича" командир порта. Салют 13 выстрелов."

Следует отметить, что записи в судовом журнале наши вахтенные офицеры вели чернилами, причем довольно небрежно, видимо, питая явную неприязнь к "канцелярщине", однако из всего, что они записали никоим образом нельзя сделать никаких выводов ни о военных приготовлениях на русских кораблях, ни о приходе на рейд Фиуме огромной эскадры в целых 20 вымпелов! Капусту, вот, на "Цесаревич" принимали, ну, а снаряды как лежали, так все это время и лежали в снарядных погребах!

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В заключение следует заметить, что наша российская история, и в том числе история отечественного военно-морского флота, достаточно славна и без того, чтобы дополнять ее легендами, не имеющими под собой ничего, кроме желания иных авторов стереть из нашей истории очередное белое пятно. Недостоверность публикуемых в СМИ, интернете и научно-популярной литературе исторических сведений как раз и порождает обывательские разговоры о том, что "реальной истории сегодня не существует и что она переписывается по указке властей". Основывать же любую, в том числе и военно-патриотическую деятельность, следует, опираясь строго на документы, а не на те же мемуары, написанные по принципу "врет, как очевидец", и этим плодить мифы, которых у нас и без этого предостаточно!

Темы музыка мельница мифов фиумский инцидент российская эскадра
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