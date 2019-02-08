Умный пистолет признает только хозяина

Если не полениться и посмотреть несколько фантастических фильмов 20-летней давности, то с удивлением можно отметить, что многие технологические решения, казавшиеся фантастикой, уже внедрены в нашу обыденную жизнь. Что касается, оружия, то тут разработки опережают время.
О том, чтобы создать оружие, которое мог бы использовать только один человек или группа, конструкторы задумывались давно. Еще в 70-х годах создавались пистолеты, которые могли стрелять, только если на руке стрелка был надет перстень с магнитом. Но широкого распространения такое оружие не получило.
Сегодня системы распознавания биометрических данных используются очень широко. Сканер отпечатков пальцев устанавливается практически во все современные смартфоны. Существуют системы распознавания сетчатки глаза и голоса.
Сегодня в гонку включились разработчики стрелкового оружия, в частности пистолетов. На острие подобных разработок стоит немецкая оружейная компания, создавшая пистолет "Аирмакс Смарт". Это вполне заурядный пистолет, без выдающихся стрелковых характеристик. Но его электронная составляющая способна очень удивить.
В комплект входит сам пистолет со сканером отпечатков пальцев и специальные часы. Достаточно настроить пистолет и часы определенным образом — и стрелять из него сможет только его владелец или группа лиц с подобным доступом.
Пока пистолет просто лежит, он представляет кусок бесполезного железа, но как только владелец вводит код на часах или берет его в руку, он превращается в смертоносное оружие. К тому же часы предупредят владельца, если пистолет удалится на расстояние более 50 метров.
Такая интересная особенность оружия имеет ряд серьезных преимуществ. Но, как у всего нового, имеются и недостатки.
— Ни один человек не сможет использовать такой пистолет по назначению. Это может спасти владельца, если злоумышленник выхватит пистолет или если владелец его потеряет.
— В силовых ведомствах это позволит блокировать пистолет, после того как человек сдаст смену или закончит дежурство.
— В случае утери или похищения пистолета его будет легко обнаружить, ведь в нем находится датчик слежения.
— В боевых условиях другие военнослужащие не смогут воспользоваться этим оружием, а это может оказаться жизненно необходимым.
— Такая технология может дать работу хакерам, которые смогут взламывать такие системы и, соответственно, работать на злоумышленников. С одной стороны, они смогут дистанционно отключать защиту, с другой — давать возможность преступникам самим использовать такое оружие.
— В случае травмы пальца активировать оружие быстро может не получиться.
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