В США создают новые винтовки для пехоты

На территории США ведутся работы по созданию и введению в сухопутные силы Америки совершенно новой снайперской винтовки. Ранее американские СМИ сообщали, что минобороны задумалось об усилении огневой силы пехоты страны. Решить указанные вопросы призвана марксманская United States Army Squad Designated Marksman Rifle. Первичные опыты над новым оружием уже стартовали в Техасе.

Марксманские боевые винтовки необходимы во время военных действий, для того чтобы пехотинцы могли более результативно ликвидировать цели на протяженном расстоянии, чего не может продемонстрировать обычное стрелковое оружие. В данном случае речь идет об уничтожении целей, которые не обладают высокой важностью, чтобы прибегать к помощи профессиональных армейских снайперов.

Подобного рода оружие имеется почти в каждой армии планеты. Исключением не стала и Америка, но она продолжает развивать и создавать более совершенное оружие. Ввиду этого на данный момент в Техасе проводятся испытания новой SDM-R.

Планируется, что SDM-R поможет "восполнить профессиональные пустоты" в сфере ликвидации снайперов на расстоянии в 650-900 метров — это трудные дистанции, которые не под силу обычным стрелкам, но вместе с этим не дотягивают для вызова профессионалов.

Особую важность данного оружия представители Америки поняли в момент военных действий с талибами в Афганистане, когда требовалось ликвидировать серьезные цели на расстоянии в 300-500 метров.

Характеристики нового оружия

Что можно сказать о плюсах новой винтовки SDM-R на сегодняшний день? Первостепенно, ее цена значительно ниже классического снайперского оружия.

Еще один немаловажный фактор — надежность конструкции и удобство в использовании для военных, которые не учились в специальных учреждениях. Третий плюс — SDM-R имеет 7,62×51 мм калибр, что является редкостью для оружия пехотинцев США.

Отметим, что в начале разработок SDM-R считалась тщательно измененной версией карабинов М16А2 и А4. Впоследствии применение подобного вида оружия продемонстрировало большое количество недостатков.

Почему выбран именно этот калибр? По сути дела, основной причиной является былой военный опыт, результаты которого постановили, что стандартный патрон НАТО 5,56 мм не обладает способностью уничтожить врага, прячущегося за укрытием.

Новое оружие — улучшенная версия НК417, которое конструировалось на основе методик AR-15/M1. Винтовка может издавать лишь одиночные залпы. Также она обладает измененным газовым поршнем, управляемым прикладом и прицелом Sig Sauer Tango6. Вес оружия — 4,5 килограмма.

Источник фото: commons.wikimedia.org

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