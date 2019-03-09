Интересные факты о противогазе

Сегодня трудно подсчитать, сколько жизней спас противогаз. Увы, даже в наше время, когда страны отказались от оружия, которое вызывает необходимость пользоваться данным спецсредством, нередки случаи его применения террористами. Но не только война может нести угрозу, химические производства — это бомбы, которые могут уничтожить целый город за считанные часы. Появление отравляющих веществ и развитие химической промышленности побудили ученых и изобретателей находить способы защиты от ядовитых газов. И надо отметить, что история появления противогаза очень интересна и полна различных любопытных фактов.

Известно, что впервые боевое отравляющее вещество было применено немцами во время Первой мировой войны. Это стало толчком к массовому производству противогазов. Несмотря на то, что за годы сражений было сделано более пятнадцати миллионов противогазов, куда не входят противогазы для гражданских и животных, у Германии совершенно не было средств, чтобы защитить себя от встречных химических атак.

Один из первых патентов на изобретение устройства, похожего на противогаз, получил Льюис Хаслетт еще в 1849 году. Но его конструкция была громоздкой и не подходила для использования в боевой обстановке.

Считается, что изобретателем первого противогаза в 1915 году был учёный из России, Николай Зелинский. Это не совсем так. Ему удалось изобрести уникальную систему фильтрации. Принцип работы его системы основывался на простой фильтрации воздуха через древесный уголь. Это изобретение без сомнения смогло спасти миллионы русских солдат.

Однажды, в начале 20 века, один астроном по имени Камиль Фламмарион, исходя из своих исследований, заявил, что в 1910 году Земле суждено пройти через хвост кометы Галлея. И что хвост этой кометы состоит из ядовитых газов. По его мнению, Земля была на грани вымирания. Естественно, этим предсказанием воспользовались нечестные торговцы, которые в массовых масштабах продавали испуганному населению тысячи бутафорских противогазов. И, как известно, хвост этой кометы оказался абсолютно безопасен.

Сегодня мало известно о противогазах для животных. А ведь во время Первой мировой — это был важнейший фактор, так как основным транспортом были лошади. Существовали противогазы для лошадей и собак. Что интересно, но собаки более охотно носили это устройство. Для лошадей было несколько модификаций противогазов. Например, русский образец конского противогаза того времени мог дать возможность животному находиться в отравленной среде около четырех часов. А собаки в аналогичных противогазах могли выживать в течение восьми часов.

Вообще, первые попытки защиты дыхательных путей делали еще Персы в 9 веке. Они использовали марлевые маски на рудниках. В России использовать шланговую систему очистки воздуха стали в 1838 году. Эти аппараты использовали мастера, которые золотили церковные купола. Но, к сожалению, это не помогало. Ртуть, входящая в состав позолоты, впитывалась через кожу, и многие мастера вскоре погибли.

Кстати, знаменитые усы Гитлера появились как раз благодаря противогазу. Гитлер носил пышные усы, но они мешали ношению противогаза, и начальство приказало их сбрить. Гитлер был не намерен расставаться со своими усами и оставил свою знаменитую "зубную щётку" под носом.

Фото: Prava. ru

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